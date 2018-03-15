КУХНЯ: инструкция по применению

Ежегодно в Нижнем Новгороде и области застройщики предлагают тысячи квартир. Вторичный рынок жилья также полон предложений. А это значит, что каждый день в городе появляются как минимум один счастливый обладатель новой квартиры или дома.

Покончив с организационно-правовыми вопросами, каждый новосел так или иначе задумывается о том, как максимально комфортно и эргономично разместиться в долгожданных квадратных метрах. И если театр начинается с вешалки, то обустройство дома — как правило, с кухни.

Даже у искушенного человека при планировании кухни возникает много вопросов. Какую форму кухни выбрать? Как правильно расположить рабочий треугольник? Как учесть потребности каждого члена семьи? Как создать стильную, функциональную и эргономичную кухню? Однако самый главный вопрос: с чего начать?

Как и в любом ответственном деле, все начинается с планирования. На этом этапе важно учесть состав семьи и размеры помещения, а также оценить свои потребности и ожидания от кухни — насколько часто и много вы готовите, встречаете ли вы гостей, делаете ли заготовки. Очевидно, кухня холостяка по своей форме, наполнению и функционалу будет значительно отличаться от кухни большой семьи. Все это необходимо учесть ДО создания вашей идеальной кухи. Второго шанса уже не будет!

Рабочие зоны кухни

Основой планировки кухни принято считать рабочий треугольник — схематическое изображение наиболее частых перемещений между рабочими зонами:

• зоной хранения продуктов (включая холодильник) и кухонных принадлежностей, • рабочей зоны для обработки и термообработки продуктов (включая плиту), • и санитарной зоной, включающей мойку, посудомоечную машину и место для пищевых отходов.

Соединив эти компоненты прямыми линиями, получим так называемый «рабочий треугольник». Неправильно спланированный рабочий треугольник доставит кучу неудобств и лишние сотни бесполезных шагов.

Форма кухни

Выбор формы кухни напрямую зависит от площади кухонного помещения.

Линейная кухня идеально подходит для маленьких помещений или квартир-студий. Такая форма чаще всего используется при ширине кухни не более 2-х метров. Это отличный вариант для семьи из двух человек.

Угловая или Г-образная кухня — наиболее удобная разновидность кухни, так как позволяет организовать полноценную рабочую зону, не нарушая правил рабочего треугольника. Обычно, этот вариант выбирают те, у кого площадь кухни составляет 9–12 кв. м.

Островная кухня — это, как правило, Г-образное или П-образное расположение кухонной мебели с отдельно стоящей рабочей зоной в центральной части кухни. Планировка кухни с островом возможна исключительно в просторных помещения, с полезной площадью не менее 20 кв. м.

Все просто — рассчитываем площадь помещения и выбираем форму кухни!

Проектирование кухни

Определившись с рабочим треугольником, функционалом и формой кухни, приступаем к снятию замеров и созданию проекта.

Снятие замеров • Произведите детальные замеры помещения с указанием расположения окон, дверей и других выступающих элементов, например, труб и радиаторов отопления.

• Запишите результаты, все размеры необходимо указать в миллиметрах.

Спланировать кухню мечты можно самостоятельно или поручить это профессионалам: вызвать на дом, приехать в магазин или студию или, не выходя из дома, сделать это со специалистом онлайн. На нижегородском рынке нет недостатка в услугах профессиональных дизайнеров, однако все перечисленные возможности планирования кухни представлены только в магазине ИКЕА . Каждый из способов имеет свои преимущества. Выбор за вами!

1. Для самостоятельного планирования кухни не требуется специальных навыков и программ. Все просто: зайдите на сайт ikea.ru, в разделе Услуги ИКЕА (в боковом меню) выберите Планировщики ИКЕА или пройдите по ссылке и начинайте творить!

Готовый чертеж и список товаров можно распечатать дома или сохранить его на сервере ИКЕА. Обязательно запомните или запишите свои имя пользователя и пароль, перед тем как идти в магазин. Без этих данных вы не сможете получить доступ к сделанному проекту. В магазине ИКЕА вы сможете обсудить планировку с одним из специалистов по Кухням. Он проверит проект и внесет в него требуемые детали.

2. Также вы можете абсолютно бесплатно спланировать кухню мечты со специалистом непосредственно в магазине (лучше предварительно записаться).

• Зайдите на сайт ИКЕА

• Выберите Услуги ИКЕА

• Выберите Планирование кухни в магазине и дистанционно

• Запишитесь на планирование, заполнив соответствующую форму

• Выберите удобную дату и время

3. Дистанционное планирование кухни со специалистом существенно экономит время и бюджет (услуга бесплатная): не нужно никуда ехать, достаточно заполнить на сайте заявку.

В назначенное время специалист ИКЕА перезвонит вместе с вами составит проект вашей кухни онлайн. Вам останется только оформить покупку в интернет-магазине ИКЕА и ожидать доставку.

4. Также в ИКЕА вы можете спланировать кухню, вызвав специалиста на дом. Наши специалисты помогут Вам не только сэкономить ваше время, но и почувствовать максимальный комфорт, не выходя из дома. За умеренную плату (от 1499 руб., цена зависит от места проживания) вы получаете целый комплекс услуг по планированию кухни:

— качественный замер помещения, — планирование элементов кухни в 3D проектировщике ИКЕА, — составление предварительного списка товаров, — сохранение проекта, для последующего открытия для оплаты в магазине, — консультация по коммуникациям, согласно предварительного проекта.

Заказать услугу можно непосредственно в магазине ИКЕА в отделе Кухни или по телефону 8 (831) 423-55-31.

Автор: Наталья Клюковкина