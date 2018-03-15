Петербургская классика: элегантный интерьер в традициях Северной столицы

Квартиру в историческом центре Санкт–Петербурга, в доме, расположенном в 300 метрах от Медного всадника, приобрела семья москвичей. «Они часто приезжают в этот город и останавливаются в отелях, — рассказывает автор проекта Любовь Клюева. — В какой‑то момент хозяевам захотелось, чтобы их окружали родные и любимые вещи, а не безликая гостиничная обстановка. Поэтому и купили квартиру поближе к основным достопримечательностям. Формат квартиры для временного проживания задал и функциональное решение, и стиль интерьера: лёгкий, расслабляющий, не загруженный бытовыми моментами. Только самое необходимое для отдыха после трудового дня».

Дизайнер не обошла вниманием окружающий контекст: город с богатой историей определил основную идею — элегантный классический интерьер в традициях петербургской школы. Любови не пришлось уговаривать заказчиков, они сами настояли на классическом стиле, прекрасно понимая, что в квартире с высоченными — под четыре метра — потолками современная история будет выглядеть чужеродно и противоестественно. Из их пожеланий (светлые стены, подчёркнутые гипсовой лепниной, хрустальные люстры, множество зеркал) и родился интерьер.

Стандартную планировку автор подкорректировала. В процессе перепланировки ванная комната увеличилась за счёт присоединения части коридора. Кухню, как принято в современных интерьерах, объединили с гостиной и столовой. В проёме между спальней и гостиной дизайнер поставила широкие распашные двери с витражным остеклением, так спальня фактически стала частью общественного пространства.

Цветовая гамма интерьера мягкая, нежная, построена на переходах цвета от белого, почти белоснежного, к различным оттенкам серого и бежевого. Никаких резких переходов, ярких акцентов — всё сделано на полутонах, тонко и очень интеллигентно. «Чтобы оформить квартиру почти целиком в белом цвете, требуется определённая смелость и от дизайнеров, и от хозяев, — замечает Любовь. — „Ну непрактично же!“ — воскликнут многие. Может быть, такой интерьер и непрактичен, зато красив и вызывает удивительное ощущение умиротворённости и покоя, а это, на мой взгляд, самое главное, что мы ждём от своего дома».

Любовь Клюева резюмирует: «Природа Санкт–Петербурга довольно сурова, да и климат у нас не самый благоприятный. Но мне хотелось, чтобы интерьер неизменно ассоциировался с нашим прекрасным городом, стал для хозяев приятным напоминанием о нём. Поэтому логично, что в оформлении появились классическая тема и различные оттенки серого, при этом интерьер не производит впечатления меланхоличного. Скорее, наоборот, это элегантное, „хрупкое“, белоснежное пространство, призванное радовать и создавать хорошее настроение».