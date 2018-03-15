Польза гималайской соли

Гималайская розовая соль — материал далеко не новый, а скорее всего очень древний, потому что формировалась она более 250 миллионов лет назад в Юрском периоде, когда нашу землю населяли лишь гигантские динозавры, и происходило активное движение земной коры. Добывают гималайскую соль в Пакистане, всего в 200 километрах от Гималайского массива. К слову сказать, добывают ее вручную и не подвергают никакой обработке. Поэтому она сохраняет свой красивый насыщенный розовый цвет, в, который окрашена содержащимися в ней минералами. Хотя это вещество также называется соль, но напоминает известную всем пищевую соль лишь отчасти. Это вещество может содержать от 70 до 85 элементов, а в привычной поваренной соли есть только хлорид натрия. Такой набор компонентов делает ее незаменимой при различных косметических процедурах. Правда, лучше, если ими будет заниматься профессионал, который сможет определить верную дозировку, в домашних условиях можно ошибиться. Но, если использовать готовые наборы, то можно применять соль для ванн или для бани. Во всех случаях она поможет в уходе за кожей, рассказали сайту МедикФорум косметологи. Целебные свойства розовой соли были известны давно, а вот использовать ее в качестве строительного и отделочного материала стали недавно. Благодаря очень высокой плотности из гималайской соли начали производить строительные материалы (кирпичи, плитки, панели) и декоративные изделия. К тому же было замечено, что соляные плитки и панели не только имеют красивый насыщенный розовый цвет, но и отлично проводят свет. Поэтому, если в них умело вставить светодиодную подсветку, то можно получить не просто прекрасный ионизатор воздуха, но и оригинальное оформление помещения. Благодаря этому качеству гималайская соль завоевала заслуженную популярность у дизайнеров и декораторов. Такое качество гималайской соли, как светопроводимость, используется для изготовления соляных ламп, декоративных светильников сферической и полусферической формы. Такие светильники имеют высокие эстетические показатели. Из соляного кирпича и крошки изготавливаются панно с подсветкой. Подсветка может быть любого цвета и насыщенности. За счет преломления света в кристаллах соли получается эффект янтарного свечения. Такое панно невольно притягивает взгляды. Оно становится не просто частью интерьера. Это — венец творения дизайнера. Ученые нашли способ спасти сосуды в организме человека от атеросклероза и избавить организм от губительного холестерина, который сказывается на состоянии сосудов.