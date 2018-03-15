Дизайн однушки в светлых тонах: 59 метров и много счастья

Авторам этого проекта, Лидии Большаковой и Алле Гнатышен, работать было легко — все решения принимались быстро, а заказчик ставил чёткие задачи. Вероятно, именно поэтому интерьер получился органичным, сдержанным и вместе с тем довольно эффектным.

Лидия Большакова, дизайнер

Окончила Кубанский государственный технологический университет и Высшую школу дизайна МАрхИ. За восемь лет успешной работы реализовала более 40 авторских проектов.

Лидия основатель и руководитель студии NW-Interior.

nw-interior.ru — Заказчик — молодой мужчина, его пожелания состояли в создании сдержанного интерьера в стиле современной классики.

Изначально квартира была однокомнатной, по желанию заказчика мы объединили кухню с гостиной, а для спальни выделили небольшое пространство за раздвижными дверями.

Цветовое решение — монохромная гамма: эффектный пол из керамогранита под чёрный мрамор и светлые, почти белые стены.

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Практически вся мебель в кухне-гостиной (и корпусная, и мягкая, и кухня) была произведена компанией «Элфис». Кухню делали около двух месяцев.

Кровать в спальне и тумбочки — от «Американских интерьеров».

Для отделки стен были выбраны полиутретановые молдинги «Европласт» и краска Benjamin Moore — у неё приятные оттенки и она хорошо ложится на поверхность.

В помещении использованы:

двери — компания «Aрт-групп на Нахимовском»;

полы — фабрика Coswick, Аsh Wenge;

керамогранит — фабрика Iris Ceramica, Black Night;

тёмный пол — пожелание заказчика;

плитка в санузле — фабрика Fap Ceramiche, Frame;

потолочные гипсовые карнизы — компания «Аркада».

Освещение подбирали в соответствии с зонированием помещения — подвес над обеденным столом, люстра в зоне дивана, подсветка рабочей зоны и дополнительное точечное освещение.

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