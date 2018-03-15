Дизайн однушки в светлых тонах: 59 метров и много счастья 

Авторам этого проекта, Лидии Большаковой и Алле Гнатышен, работать было легко — все решения принимались быстро, а заказчик ставил чёткие задачи. Вероятно, именно поэтому интерьер получился органичным, сдержанным и вместе с тем довольно эффектным.
Лидия Большакова, дизайнер
Окончила Кубанский государственный технологический университет и Высшую школу дизайна МАрхИ. За восемь лет успешной работы реализовала более 40 авторских проектов.
Лидия основатель и руководитель студии NW-Interior.
nw-interior.ru — Заказчик — молодой мужчина, его пожелания состояли в создании сдержанного интерьера в стиле современной классики.
Изначально квартира была однокомнатной, по желанию заказчика мы объединили кухню с гостиной, а для спальни выделили небольшое пространство за раздвижными дверями.
Цветовое решение — монохромная гамма: эффектный пол из керамогранита под чёрный мрамор и светлые, почти белые стены.
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Практически вся мебель в кухне-гостиной (и корпусная, и мягкая, и кухня) была произведена компанией «Элфис». Кухню делали около двух месяцев.
Кровать в спальне и тумбочки — от «Американских интерьеров».
Для отделки стен были выбраны полиутретановые молдинги «Европласт» и краска Benjamin Moore — у неё приятные оттенки и она хорошо ложится на поверхность.
В помещении использованы:
двери — компания «Aрт-групп на Нахимовском»;
полы — фабрика Coswick, Аsh Wenge;
керамогранит — фабрика Iris Ceramica, Black Night;
тёмный пол — пожелание заказчика;
плитка в санузле — фабрика Fap Ceramiche, Frame;
потолочные гипсовые карнизы — компания «Аркада».
Освещение подбирали в соответствии с зонированием помещения — подвес над обеденным столом, люстра в зоне дивана, подсветка рабочей зоны и дополнительное точечное освещение.
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