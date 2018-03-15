Как декорировать потолок в ванной: 8 отличных советов

Если душа просит оригинальных решений в оформлении интерьера, следует к ней прислушаться и постараться найти новый оригинальный способ декорирования, который точно поможет осуществить все пожелания, предъявляемые к пространству. Восемь таких способов знает руководитель студии «Уютная квартира» Наталья Преображенская

Наталья Преображенская, руководитель студии «Уютная квартира»

За 12 лет под руководством Натальи было создано более 600 интерьеров. Она постоянно публикуется на ведущих интерьерных порталах и в топовых печатных изданиях о дизайне интерьера и архитектуре, а также является участником телепроектов и приглашённым лектором в ведущих специализированных учебных заведениях. Очень любит рассказывать о своей работе и делиться опытом и советами по дизайну интерьера.

Небесный свет

Правильный оттенок голубого цвета для поверхности, которая находится над головой, выбрать зачастую довольно непросто. Важно для начала определить верную тепловую насыщенность голубого цвета, отталкиваясь от таких критериев, как наличие дневного освещения в ванной комнате и интенсивность искусственного. Так, если оттенок подобран слишком холодный, соответственно и ванная будет восприниматься так же «холодно», особенно когда в помещении отсутствуют окна, а лампы излучают белый свет.

Тем не менее если вам удалось выбрать красивый небесный оттенок для окрашивания потолка ванной комнаты, можно использовать немного белого цвета, нанося его поверх голубого сухой кистью или губкой, чтобы сымитировать на поверхности легчайшие облака, а также создать иллюзию глубины.

Роскошь классики

Лепные элементы остаются одним из наиболее популярных способов декорирования поверхности потолков в самых разных комнатах, и ванная не исключение. Карнизы, молдинги и розетки — отличная альтернатива более сложного оформления, потому как с помощью нескольких фрагментов лепнины вы создаёте красивый рельеф.

Если прикреплённые элементы окрасить на несколько оттенков светлее или темнее цвета потолка, ванная приобретёт черты неоклассического стиля, который обладает множеством преимуществ.

Ещё раз о балках

Многие хоть однажды обязательно задумывались о том, чтобы оформить потолок в какой-либо из комнат деревянными балками. Действительно, этот способ — один из наиболее распространённых, но всегда актуальных в декорировании потолков.

Дерево — очень декоративный материал, а в виде потолочных балок он ассоциируется с аутентичной атмосферой в стиле кантри или рустик.

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Имитация дерева

Не всегда есть возможность использовать в интерьере натуральное дерево из-за его высокой стоимости и капризной природы. Но в современных магазинах строительных материалов вам предложат достойную альтернативу, внешне почти неотличимую от оригинала, но по своим свойствам даже более практичную.

Так, к примеру, потолок в ванной можно оформить пластиком с нанесённым рисунком, напоминающим фактуру дерева.

Кружевные узоры

Большинство из нас привыкло видеть потолок ровным, окрашенным в чистый белый цвет или другой светлый оттенок. Но ведь можно выгодно обыграть столь скучную и обыкновенную поверхность, если украсить её ажурными узорами, орнаментами или классическими рисунками в виде полос и горошка.

Броский контраст

Уверена, что сегодня сложно удивить кого-нибудь обыкновенным белым потолком. Но если сделать его поверхность цветной, при этом выбрать оттенок, кардинально отличающийся от основной цветовой гаммы ванной комнаты, можно ещё долго удивляться производимому эффекту.

Нереальное освещение

Попробуйте сделать акцент на потолке с помощью осветительного прибора необычной формы. Так у вас получится создать максимально эффектный и запоминающийся образ комнаты без лишних усилий и средств.

Иллюзия высоты

Потолок, украшенный зеркальными панелями, выбирать должен тот, кто уверен, что отражающая поверхность будет своевременно и тщательно очищена от следов пара и других загрязнений, в противном случае смысла в установке зеркал на потолке нет — в них будет трудно рассмотреть даже отражение верхнего осветительного прибора.

В том случае, когда налажен процесс уборки и помещение ванной комнаты довольно большое, можно смело использовать зеркала в качестве оформления потолков, чтобы зрительно увеличить их высоту и создать атмосферу роскоши и пафоса.

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