Ломаем стереотипы: 20 интерьеров с современными окнами

За столетия своего существования окна прошли длинный путь — от просто необходимой для защиты от холодов конструкции до чуть ли не центрального элемента интерьера. Раньше они подбирались к тому или иному стилистическому оформлению помещения, но теперь всё иначе. Количество современных дизайнерских решений, основанных даже не на технологиях, а на визуальной красоте, действительно огромно. Мы выбрали 20 привлекательных идей, доказывающих, что сегодня не окна подбираются под интерьер, а всё чаще наоборот.

Традиции стран

Для того чтобы оценить столь глобальную перемену в подходе к окнам, стоит обратить внимание на особенности европейского и общемирового строительства. Раньше на первый план всегда выходил климат и менталитет населения, поэтому в старых домах тех или иных стран прослеживается своя национальная традиция. В Италии, например, применяются окна арочной формы, а во Франции весьма популярны большие панорамные конструкции во всю стену. Среднеазиатский стиль характеризуется стрельчатыми оконными проёмами, украшенными ярко и богато.

Сейчас же акценты сменились и появилась масса возможностей для объединения в интерьере самых удачных решений, основанных на вековых мировых традициях. С помощью специалистов — не только технологов, но и дизайнеров — можно оформить окна как угодно, совершенно в любом стиле. Для нашей страны ввиду погодных условий ближе всего скандинавский, характеризуемый массивными переплётами и большой свето-пропускной способностью. Взяв его за основу и добавив, например, яркие цвета и изящные формы, можно создать действительно уникальный интерьер, где именно окна становятся главенствующим элементом.

Российские окна

Для практичных и надёжных конструкций, которые традиционны в Швеции, Финляндии и даже Германии, в современной России можно найти новое применение. Холодная зима и жаркое лето, характерные для нашего климата, диктуют свои условия по части окон. Но и вопросам их дизайна уделяется много внимания. Традиция рубленых домов, известная на Руси, предполагает и богатую, красочную внешнюю отделку окон, которые всегда отличались небольшими размерами. Сейчас они тоже популярны, для них используют особые цветовые решения, филёнчатые рамы и шпросы.

Тенденции современности таковы: квартиры становятся светлее, это приводит к желанию устанавливать не маленькие окна, а масштабные панорамные конструкции, отличающиеся в первую очередь именно красотой. То есть мы наблюдаем яркий пример смешения стилей, когда европейское качество помноженное на дизайн приводит к превосходному результату. И главное, это стремление уходит «в массы» — всё чаще при строительстве у нас делают акцент именно на окнах.

Для создания интерьера в стиле Hi-Tech подойдёт новейшая модель KALEVA SPACE.

Возможности по дизайну в современных окнах обширны, можно создать всё что угодно, при этом нисколько не потеряв в функциональности их основного предназначения — звуко— и теплоизоляции. Нестандартные механизмы открывания, удивительные формы, пришедшие из разных стран, а также инновационные решения способны придать интерьеру свежести и красоты. Поэтому именно окна способны задать стиль интерьера, так как вариаций их использования действительно много, и сегодня сложилась такая тенденция, что с окон и начинается изготовление дизайн-проекта квартиры, офиса или дома.

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Отказ от штор

До недавнего времени оконные проёмы старались закрывать шторами. Теперь же от использования занавесей всё чаще отказываются, так как современные решения визуально привлекают дизайнеров гораздо больше. А это можно назвать, ни много ни мало, революционным решением. Отказ от штор будет действительно удачным решением, если вид из окна вам нравится — на парк, реку, сквер, на огни ночного города. Главное условие — чтобы вам нравилась та панорама, куда будет постоянно падать взор. Тогда любые дизайнерские новшества в конструкции будут к месту.

Цветные окна

Окна разных цветов применяются довольно давно. Это один из самых действенных традиционных приёмов, который сделал окна более интересными с архитектурной точки зрения. Ведь таким образом они способны формировать стилевое колористическое решение для всего интерьера в целом. Цветное окно в таком случае будет напоминать багет, который обрамляет пейзаж, делая вид за окном похожим на картину талантливого живописца.

Мнение редакции:

— К примеру, окна в зданиях австрийских мастерских оформлены именно таким образом и привлекают к себе много внимания. А про дома Хундертвассера в Вене, которые имеют около 150 отличающихся друг от друга оконных конструкций, знает каждый. Даже знаменитый архитектор Отто Вагнер — основоположник австрийского стиля — известен своим фирменным приёмом с зелёными окнами.

На стыке дизайна и технологий

Существуют также варианты, когда дизайн оказывается совмещён с технологиями. Как в автомобилях, когда гармоничный внешний вид сочетает в себе совершенство стиля и инноваций. Для некоторых проектов выбирают матовые стёкла, для других — прозрачные, но бывают ситуации, когда хочется, чтобы окно меняло свой внешний вид.

На помощь приходит совсем уж фантастическое решение, которое радикально меняет дизайн всего помещения: использование жидкокристаллической технологии, способной делать стёкла полностью матовыми и непрозрачными по запросу пользователя. Такая идея подойдёт для квартир-студий, причём не только для уличного окна, но и как перегородка между спальней и ванной, кухней и прихожей. И конечно, PRIVATE GLASS вовсю используется и в офисах — для переговорных комнат или прочих приватных зон.

Мнение редакции:

— Но будущее не за горами, да и технический прогресс вкупе с новаторским подходом к дизайну не стоит на месте. Вероятно, через некоторое время вновь сменятся акценты и приоритеты в контексте окон. Уже сегодня в линейке компании KALEVA присутствуют модели, которые способны отображать информацию о ситуации за окном прямо на стеклопакет. Эта функция обеспечивается благодаря встроенному индикатору погоды. Возможно, окна будущего будут представлять собой конструкции без рам, пропускающие намного больше солнечного света и открывающиеся при помощи технологий умного дома или через приложение на смартфоне. Стоит лишь немного помечтать, и любое желание сбудется!

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