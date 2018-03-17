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В Париже пройдёт выставка Вячеслава Зайцева
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В Париже пройдёт выставка Вячеслава Зайцева 

RT на русском 12 часов назад
Фото: 360tv.ru
Экспозиция «Ностальгия по красоте» приурочена к 80-летию дизайнера. Её открытие запланировано на 23 марта. Это будет закрытый показ, куда Зайцев пригласил известных кутюрье, в том числе своего давнего друга Пьера Кардена и представителей модного бомонда.
«Мы собрали лучшие наработки из коллекций, созданных в разные годы, начиная от обуви, головных уборов, заканчивая изделиями из меха», — рассказал модельер.
По его словам, обязательно будут модели из павлово-посадских тканей, из индийских шалей.
«Сделаю также подборку нарядов в русском стиле и платья из последней коллекции «Золотой век», — добавил дизайнер.
2 марта сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил Зайцева с 80-летием.
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