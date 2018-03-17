В Париже пройдёт выставка Вячеслава Зайцева

Экспозиция «Ностальгия по красоте» приурочена к 80-летию дизайнера. Её открытие запланировано на 23 марта. Это будет закрытый показ, куда Зайцев пригласил известных кутюрье, в том числе своего давнего друга Пьера Кардена и представителей модного бомонда.

«Мы собрали лучшие наработки из коллекций, созданных в разные годы, начиная от обуви, головных уборов, заканчивая изделиями из меха», — рассказал модельер.

По его словам, обязательно будут модели из павлово-посадских тканей, из индийских шалей.

«Сделаю также подборку нарядов в русском стиле и платья из последней коллекции «Золотой век», — добавил дизайнер.