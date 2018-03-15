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Автобусную экскурсию в одну из самых красивых усадеб совершили жители Новогиреева
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Автобусную экскурсию в одну из самых красивых усадеб совершили жители Новогиреева 

Управа района Новогиреево 15 марта 2018
Фото: Управа района Новогиреево
Музей— усадьба «Архангельское» — настоящая жемчужина архитектуры, со своей историей и уникальными интерьерами.
Получатели социальных услуг ГБУ ТЦСО «Новогиреево» 14 марта отправились на автобусе в музей-усадьбу «Архангельское». Одна из самых известных и красивых усадеб столичного региона, «Архангельское» знаменито своим дворцово-парковым ансамблем конца восемнадцатого — начала девятнадцатого столетия. Построенное в стиле классицизма здание сохранило в перипетиях двадцатого века и основные элементы планировки, и отделку, и великолепные интерьеры. Подлинные картины и скульптуры, украшающие залы усадьбы, керамика и мебель, выставленные в комнатах дворца, уникальны и поражают своей красотой и гармонией. Жители района Новогиреево получили новые замечательные впечатления от этой поездки.
Фото со страницы ТЦСО «Новогиреево на фейсбук.
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