На стене библиотеки на Красном проспекте нарисовали Джека Воробья и персонажей «Игры престолов»

Одну из стен в Новосибирской областная юношеская библиотеке украсили изображениями персонажей из кино и сериалов — для создания композиции понадобилось 60 тысяч рублей.

Необычный рисунок появился на стене отдела медиатеки. Авторами композиции стали молодые художники Станислав Раков и Алёна Кузерина.

«Чтобы было уютно и комфортно мы вместо обычной стены решили сделать своеобразный постер. У нас это началось в конце декабря, а закончили в феврале. Совместными усилиями мы нарисовали Джека Воробья, героиню из мультфильма «Мулан», «Звездные войны», Кунг-фу панду и Дейнерис Бурерожденную», — рассказала корреспонденту НГС автор рисунка Алёна Кузерина.

По словам Кузериной, для создания рисунка пришлось снять старые обои.

Граффити становятся в Новосибирске всё популярнее: прошлым летом рисунками расписали целый двор на улице Фрунзе, а сегодня к стене в центре Новосибирска, на которой на днях закрасили популярные граффити, принесли цветы.