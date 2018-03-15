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На стене библиотеки на Красном проспекте нарисовали Джека Воробья и персонажей «Игры престолов»
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На стене библиотеки на Красном проспекте нарисовали Джека Воробья и персонажей «Игры престолов» 

ngs.ru 15 марта 2018
Фото: ngs.ru
Одну из стен в Новосибирской областная юношеская библиотеке украсили изображениями персонажей из кино и сериалов — для создания композиции понадобилось 60 тысяч рублей.
Необычный рисунок появился на стене отдела медиатеки. Авторами композиции стали молодые художники Станислав Раков и Алёна Кузерина.
«Чтобы было уютно и комфортно мы вместо обычной стены решили сделать своеобразный постер. У нас это началось в конце декабря, а закончили в феврале. Совместными усилиями мы нарисовали Джека Воробья, героиню из мультфильма «Мулан», «Звездные войны», Кунг-фу панду и Дейнерис Бурерожденную», — рассказала корреспонденту НГС автор рисунка Алёна Кузерина.
По словам Кузериной, для создания рисунка пришлось снять старые обои.
Граффити становятся в Новосибирске всё популярнее: прошлым летом рисунками расписали целый двор на улице Фрунзе, а сегодня к стене в центре Новосибирска, на которой на днях закрасили популярные граффити, принесли цветы.
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