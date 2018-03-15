Бомбические идеи для обоев рабочего стола, чтобы коллеги шею сворачивали, проходя мимо

Мы проводим большую часть жизни, уставившись в монитор компьютера или ноутбука. Утро мы начинаем с планшетов или мобильных, проверяя новости в соцсетях, на работе много часов подряд снова пялимся в монитор и вечером дома садимся за планшеты и ноутбуки. И чем дольше пользуемся гаджетами, тем быстрее надоедают обои для рабочего стола.

Собрали для вас отличные варианты, как приукрасить день с помощью обыкновенных обоев и необычного расположения папок и иконок. Смотрите и учитесь, а мы пока побежали менять обои на своем рабочем столе.

Источник: Bored Panda

Организация папок и иконок — уровень «бог».

Везде должен быть баланс.

Разложено все по полочкам.

Какую таблетку ты выберешь — Chrome или Firefox?

Вид из окна.

Браузер Internet Explorer пугает. Причем многих.

«Друг вернул компьютер после починки».

На такое можно смотреть вечно.

Идеальный вариант для обоев на рабочий стол сразу у четырех компьютеров.

Кажется, многие не любят браузер Internet Explorer.

Вариант для двойного монитора.

«Не знал, что бы такого придумать для рабочего стола, в итоге пошел самым простым путем».

А жираф вас видит.

«Обои на рабочем столе моего босса. Ему 60 лет». Папки и иконки складываются в слово tits — «сиськи».

Обои от «Ходячих мертвецов».

Кто здесь?

Цифровая веревка для белья.

Когда обои для рабочего стола — это искусство.

Вариант для футбольных фанатов.

А тут уже надо как следует постараться.