Бомбические идеи для обоев рабочего стола, чтобы коллеги шею сворачивали, проходя мимо 

Мы проводим большую часть жизни, уставившись в монитор компьютера или ноутбука. Утро мы начинаем с планшетов или мобильных, проверяя новости в соцсетях, на работе много часов подряд снова пялимся в монитор и вечером дома садимся за планшеты и ноутбуки. И чем дольше пользуемся гаджетами, тем быстрее надоедают обои для рабочего стола.
Собрали для вас отличные варианты, как приукрасить день с помощью обыкновенных обоев и необычного расположения папок и иконок. Смотрите и учитесь, а мы пока побежали менять обои на своем рабочем столе.
Источник: Bored Panda
Организация папок и иконок — уровень «бог».
Везде должен быть баланс.
Разложено все по полочкам.
Какую таблетку ты выберешь — Chrome или Firefox?
Вид из окна.
Браузер Internet Explorer пугает. Причем многих.
«Друг вернул компьютер после починки».
На такое можно смотреть вечно.
Идеальный вариант для обоев на рабочий стол сразу у четырех компьютеров.
Кажется, многие не любят браузер Internet Explorer.
Вариант для двойного монитора.
«Не знал, что бы такого придумать для рабочего стола, в итоге пошел самым простым путем».
А жираф вас видит.
«Обои на рабочем столе моего босса. Ему 60 лет». Папки и иконки складываются в слово tits — «сиськи».
Обои от «Ходячих мертвецов».
Кто здесь?
Цифровая веревка для белья.
Когда обои для рабочего стола — это искусство.
Вариант для футбольных фанатов.
А тут уже надо как следует постараться.