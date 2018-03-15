Как выбрать унитаз: встроенный или навесной бачок

Когда речь заходит о таких сантехнических изделиях, как унитаз, многие стыдливо прячут взгляд, и напрасно — человек за всю свою жизнь проводит на унитазе около пяти лет.

Унитазы делят по расположению смывного бачка на два типа. Бывают моноблоки, когда бачок и сиденье являются общим изделием, и унитазы со скрытым бачком, монтирующимся в стену.

Характеристики моноблока (встроенный сливной бачок)

Это всем известное сантехническое изделие со встроенным бачком, которое монтируется к полу.

Из достоинств такого решения можно подчеркнуть следующее:

модельный ряд моноблоков очень разнообразен;

монтаж такого унитаза не требует проведения серьёзных подготовительных работ — нужно только, чтобы сливная труба выходила на подходящую высоту и имелась возможность подключения бачка к воде;

ремонт и замена моноблока занимает немного времени.

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А вот из недостатков выделяются:

сложность поддержания чистоты устройства;

шум при сливе воды в бачке;

неизменная стандартная высота сиденья, что неудобно для людей ростом выше 176 сантиметров.

Унитаз с навесным скрытым бачком

Это подвесной унитаз, который не касается пола и словно парит над ним, а все коммуникации и механизмы скрыты в стене.

Достоинств у такого решения много, перечислим только основные из них:

эстетичный внешний вид;

лёгкость в уборке и поддержании чистоты;

отсутствие шума при наборе воды в бачок;

возможность изменить расположение унитаза;

возможность ремонтировать оборудование и внутренние механизмы.

Недостатков скрытой системы всего два:

для монтажа такой системы требуется проведение подготовительных строительных работ и сборка каркаса инсталляции;

для инсталляции требуется пространство у стены или организация в ней специальной ниши.

— Скрытый монтаж подключения к водопроводным и канализационным трубам — это главное преимущество, заставляющее население обратить внимание на системы инсталляций. Унитаз можно расположить в любой части санузла, к тому же часто инсталляция позволяет сэкономить пространство. Все трубы и вентили спрятаны за фальшстеной, такое помещение легче убирать и поддерживать в нём чистоту. Пол в комнате сохраняет свой рисунок при отделке плиткой. Наши модели обеспечивают экономичный расход воды и низкий уровень шума.

tece.ru/ru/index.html

Один из популярных производителей скрытых систем инсталляции в России — компания TЕСЕ, которая производит и каркасные системы, и инсталляции, и панели смыва.

Именно съёмная панель и стала тем самым элементом всей системы, который привлекает с первого взгляда.

Клавиша смыва выполняет не только функциональную роль, но и декоративную. С её помощью можно раскрыть тему интерьера ванной комнаты или обозначить акценты.

Модельный ряд клавиш смыва зависит от производителя. TЕСЕ предлагает довольно широкий ассортимент, среди которого можно подобрать панель для любого интерьера.

Для ванной комнаты в современном стиле идеально подойдут панели коллекции Square.

Стили хай-тек или минимализм раскроют себя в коллекции Loop, где клавиши вмонтированы в специальное стекло, для которого предусмотрены различные варианты окраски. Всего возможны 104 комбинации! А подобрать клавишу для яркой ванны можно в коллекции Loop Modular. В этой серии больше вариантов цветов стеклянной панели и есть также специальные антибактериальные клавиши. Отличительная особенность этих стеклянных панелей смыва состоит в том, что они устанавливаются на одном уровне со стеной, а внимание привлекают за счёт яркого внешнего вида.

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