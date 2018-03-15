Сушим вещи красиво: 6 способов отказаться от громоздких сушилок, которые портят интерьер

1. Сушильные машины

Отдельные сушильные машины — отличный способ отказаться от обычных громоздких металлических конструкций. Для экономии пространства технику можно ставить друг на друга колонной — сушильную машину на стиральную. Цены варьируются в зависимости от производителей и функционала, начинаются от 20 тысяч рублей.

Дизайн: TALIANKO DESIGN GROUP

2. Стиральные машины с функцией сушки

Вариант 2 в 1 — еще проще и доступнее предыдущего. Многие пользователи таких устройств жалуются, что функция сушки хуже и менее функциональна, чем у отдельной машины, но это все же зависит от производителя.

Дизайн: Sigmar

3. Эстетичная сушилка из дерева

Гораздо более бюджетная идея — просто найти эстетичную сушилку вместо металлической конструкции. Возможно, вам понравятся такие деревянные модели. Они впишутся в любой интерьер ванной комнаты, их необязательно складывать и прятать от глаз. Но убирать вовремя сухие вещи все-таки придется.

Фото: Vedum

4. Встроенные сушилки

Встроенные сушилки подойдут для гардеробных и крупных шкафов. Как правило, они делаются с поддоном. При необходимости сушилка достается из отделения гардеробной и выполняет свою основную функцию. Возможный минус — повышенная влажность в шкафу.

Фото: Dry Away

Совет: организуйте в шкафу отдельную полку для высушенного, но не выглаженного белья. Горка сухих вещей тоже не добавляет красоты комнате, а погладить все и сразу не всегда удается. Вместо полки можно выделить для этих целей корзину или вмонтировать специальный ящик.

Фото: Vedum

5. Съемная сушилка

Удобны маленькие сушилки, которые крепятся к батарее, ванне или душевому боксу и при необходимости быстро снимаются оттуда. Подойдут они для белья и маленьких легких вещей, которые можно сушить в сухих теплых местах.

Фото: ozon.ru 6. Подвесные конструкции

Складные подвесные сушилки-гармошки удобно использовать в ванных комнатах и на балконах. Подвесив такую конструкцию, вы сможете раскладывать ее при необходимости и быстро убирать.

Дизайн: Erika Bruder Interior Design

Не стоит устраивать такую сушилку на кухне. Все-таки одежда может впитать запахи еды, и тогда ее придется стирать снова.