10 лучших идей для хранения на лоджии

1. Хранение под подоконником

Один из самых компактных вариантов — хранение под подоконником балконного остекления. При установке вы сами можете регулировать ширину подоконника: если балкон позволяет, его можно сделать чуть шире и обустроить под ним скрытое от глаз хранение. Со стороны оно даже может выглядеть, как стена.

Фото:d-vsl.com 2. Отдельностоящий шкаф

Плюс такого хранения в том, что его можно организовать уже после завершения ремонта. К тому же такой шкаф можно поставить на балкон, даже если это не планировалось ранее. Или, если на балконе уже стоял невысокий комод, его можно будет заменить более вместительным шкафом до потолка. Главное, чтобы конфигурация балкона позволяла дверцам открываться (чтобы не мешал, к примеру, выступающий подоконник).

В таком шкафу можно хранить громоздкие вещи, которые вы не используете каждый день: ведро, швабру и пылесос.

Фото: студия «Точка дизайна»

3. Встроенный шкаф

Эту конструкцию нужно предусматривать уже во время ремонта. Она может быть более вместительна, так как точно займет все необходимое пространство, например, от пола до потолка. Кроме того, такой шкаф будет незаметен в комнате, если сделать его без фурнитуры и с системой открывания push-to-open.

Фото: студия «Точка дизайна»

4. Шкаф с открытыми полками

Выбранный вами шкаф может быть наполовину или полностью открыт и использоваться как система полок. Но при этом на нем должны стоять достаточно красивые вещи, ведь все будет на виду. Поэтому для хранения бытовой химии или инструментов он уже не подойдет.

На картинке ниже показано, как можно обустроить угловое хранение, если остекление подходит прямо к стене.

Фото: студия «Точка дизайна»

5. Встроенное хранение в пуфах и скамьях

Один из наиболее удачных вариантов — не очень вместительный, но практически не заметный — хранение в пуфиках и уголках для сидения. Он довольно функционален и поможет сэкономить место на небольшой площади.

Фото: студия «Точка дизайна»

6. Хранение на присоединенной лоджии

Если вы объединяете лоджию с комнатой, то тут тоже есть несколько вариантов хранения вещей. Так, кровать, изготовленная по форме лоджии на заказ, может иметь выкатные ящики. Но, конечно, в таком случае лоджия должна быть очень хорошо утеплена.

Фото: студия «Точка дизайна»

7. Хранение в нишах

Еще один вариант при объединении комнат — использовать под хранение освободившиеся ниши (если вы сносили части стен или подоконных блоков). Такие встроенные стеллажи тоже будут смотреться органично. Для них можно выбрать интересную отделку или, наоборот, замаскировать их под часть стены.

Фото: студия «Точка дизайна»

8. Модульные полки и перфорированные панели

Модульные полочки и перфорированные панели из фанеры — одно из полюбившихся дизайнерам решений для хранения. Панели надежно крепятся на балконные стены, в их отверстия продеваются специальные штыри, которые и фиксируют полки. Последние можно перемещать практически как угодно, руководствуясь собственным чувством композиции.

Важно также обработать фанеру защищающими от влаги лаками, ведь на балконе не всегда стабильный уровень влажности.

Конечно, на таких полочках все будет на виду, то есть хранить на них лучше самые эстетичные предметы. Например, создать там экспозицию комнатных растений. Другой вариант (как на фото) — организовать идеальный порядок, тогда даже инструменты будут выглядеть опрятно.

Фото: ikea.com 9. Открытые подвесы на ремнях

Один из последних трендов — открытое хранение. Возможно, вы замечали, что иногда очень красиво смотрятся вещи, не спрятанные в шкаф, а аккуратно развешанные у всех на виду. Для воплощения такой идеи обратите внимание на подвесы из ремней. Их удобно крепить к решетке и легко перевесить. Такое решение для хранения не самое вместительное, зато очень декоративное и оригинальное.

Фото: jessica154blog.tumblr.com 10. Дополнительные стойки и столики

Если вы сильно любите растения, готовы поддержать мировой тренд повсеместного озеленения, а поверхностей для растений уже не хватает — воспользуйтесь дополнительными стойками и столиками для цветов. И вообще, как бы вы не хранили вещи на балконе — озелените его. Тогда даже самый захламленный уголок имеет шанс выглядеть очень мило.

Фото: ikea.com Редакция благодарит студию «Точка дизайна» за помощь в подготовке материала.