Все фиолетово! Богемный шик и многослойные юбки в коллекции Bella Potemkina 

Считается, что фиолетовый цвет может помочь достичь душевного равновесия и сочетает в себе элегантность синего и энергию красного. А еще, если ты помнишь, именно фиолетовый назван цветом 2018 года по версии института цвета Pantone. В своей новой коллекции Белла совместила сезоны. Конечно, основной упор дизайнер делала на осень и зиму. Так, в коллекции появились шубы-платья и объемные пуховики. Однако она уделила внимание и вечерним легким платьям, и даже сарафанам в цветочек. Отдельного упоминания заслуживают аксессуары: повязки на голову в ретростиле, сумки с широкими ремнями и ботфорты, усыпанные стразами. Дизайнер не изменила себе и своему стилю! Листай галерею и смотри видео, чтобы насладиться коллекцией. Белла Потемкина Поздравить дизайнера с удачной коллекцией пришли друзья бренда, среди которых были модель Анастасия Решетова, фигуристка Аделина Сотникова, певица и телеведущая Айза Анохина и даже поп-король Филипп Киркоров. Анастасия Решетова Аделина Сотникова Ксения Бородина Еще больше новостей, видеопоказов и звездных хроник, а также прямую трансляцию с подиума смотри на нашем специальном проекте и оставайся в тренде! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Текст: Диана Гербер Фото: Екатерина Ширинкина / WMJ.ru Видео: Ксения Боенкова / WMJ.ru