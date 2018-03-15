9 идей, чтобы освежить надоевший интерьер кухни

Кухня — гиперфункциональное пространство, именно поэтому декорировать её сложно. Со временем она претерпевает минимальные изменения и с точки зрения практичности редко требует глобальных перемен.

Однако с годами интерьер приедается и даже начинает немного раздражать. Сегодня мы раскроем девять способов, которые помогут освежить надоевший интерьер и подарить совершенно новые ощущения от нахождения в давно знакомом пространстве.

1. Наведите порядок

Не тот, который вы обычно наводите, а совершенно новый. Создайте маленький островок со всем необходимым для готовки, сделайте его красивым с точки зрения декора и освободите таким образом много места на рабочей поверхности.

2. Добавьте растений

Вы уже начали выращивать петрушку на подоконнике? А кресс-салат? Кухонный огород — это не ваше? Тогда пусть это будут обычные комнатные растения, у которых появился новый дом. Вот увидите, всего пара горшков будут стабильно поднимать вам настроение в течение многих недель.

3. Постелите ковёр

А вот здесь в работу идут тактильные стимуляторы. По ковру можно ходить босиком и чувствовать себя гораздо комфортнее, чем на тёплом полу. А ещё ковёр добавит вашей кухне цвета, принесёт с собой орнамент и даже настроение.

4. Перекрасьте фасады

Этот вариант подойдёт максималистам. Если нынешнее цветовое решение фасадов кухни достало вас окончательно, смело беритесь за кисть и рисуйте новую кухню. Только, пожалуйста, очень тщательно выбирайте оттенок.

5. Декорируйте холодильник

Холодильник всегда будет выделяться на фоне остальных предметов на кухне. Если, конечно, он не встроенный. Поэтому когда к вам придёт хандра и отчаянное желание всё поменять, обратите свой взгляд на этого гиганта. Его можно декорировать сотней разных способов. В том числе освежить краской для грифельной доски и превратить в полноценный арт-объект, на котором вся семья будет тренировать свои художественные навыки.

6. Соберите панель для хранения

Такие вот доски с перфорацией и тонкими палочками-вешалками сейчас без труда можно найти в строительном или интернет-магазине. Установить их можно как просто приставив к стене, так и закрепив на ней саморезами. Точек фиксации (палочек) может быть как много, так и одна-две — в зависимости от ваших пожеланий. Ну и, конечно, развесить на такой доске можно что угодно — полотенца, ложки-поварёшки, сковороды и даже фотографии в рамках.

7. Снимите дверцы со шкафов

Бывает так, что мы просто не замечаем раскрытую дверцу шкафа, или без конца ею хлопаем, раздражаясь от необходимости каждую минуту искать что-то в шкафу. Хватит это терпеть! Снимайте дверцы и наслаждайтесь новым интерьером кухни. Но есть одно условие: «оголённая» часть шкафов должна быть красивой.

8. Повесьте люстру

Новую, не из другой комнаты. Ту, что запала вам в душу. Ту, у которой правильная интенсивность и температура света. Ту, что будет радовать в любое время суток. Ну на которую хочется смотреть. Это сработает.

9. Поменяете фурнитуру

Ещё один тактильно-визуальный приём. К ручкам кухонных шкафов и ящиков мы прикасаемся бессчётное количество раз. Почему бы не заменить их на совершенное новые не только внешне, но и по форме? К примеру, у вас были металлические полукруглые дуги, замените их на каменные, винтажные, деревянные, керамические или стеклянное ручки совершенно другой формы. Кстати, новый тактильный опыт, по крайней мере первое время, поможет вам осознавать «здесь и сейчас», а значит и ценить всё вокруг совершенно с другой точки зрения.

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