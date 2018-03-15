7 неожиданных способов использования ширмы в интерьере

1. Декор стен

Дизайн: Designers House

Всего одна створчатая ширма заменит собой целую картинную галерею, тем более, что можно выбрать модель не однотонную или с ритмично повторяющимся узором, а с сюжетным рисунком. Это красивый способ полностью изменить настроение интерьера: была классическая столовая, а стала этно-колониальная.

2. Изголовье кровати

Дизайн: Quatrobase Studio

Нарядная ширма способна не только дополнить изголовье кровати, но и полностью его заменить. За ширмой можно наклеить фрагмент обоев с орнаментом или стикер с необычным рисунком. Более того, в отличие от обычного изголовья, ширма более мобильна: при желании ее можно просто убрать в шкаф или переместить — в сложенном виде она займет не так уж много места.

3. Акцентная стена

Дизайн: Leslie Glazier

Самым ярким местом в интерьере ширма может стать не только в спальне, но и в гостиной. Достаточно поставить большую ширму за спинку дивана, и комнату можно больше ничем не украшать. Массивная ширма станет оригинальным способом оформления акцентной стены, наподобие вариантов, когда стена оклеивается другими обоями или выкрашивается в контрастный оттенок.

4. Зеркало-трюмо

Дизайн: Kendall Wilkinson Design

Наклейте зеркала на створки ширмы, и она вполне заменит трюмо, а значит поможет с комфортом собираться по утрам. Как и любое зеркало, такая ширма добавит интерьеру света и объема. Что особенно важно, ширму легко переместить с места на место и опытным путем найти именно ту локацию, где свет падает наилучшим образом.

5. Маскировка

Фото: mycozydwelling.com Прикройте ширмой то, что вам не нравится в вашем интерьере: старую тумбу, холодильник в объединенной кухне-гостиной или стиральную машину в ванной комнате. Мало ли таких вещей в наших квартирах, которые хочется скрыть?

6. Подставка

Дизайн: Catherine Sandin

Ширма с резными или решетчатыми створками пригодится в ванной в качестве держателя полотенец и халатов. Заодно на нее можно набросить снятую перед купанием одежду. А добавив пару крючков, вы сможете найти место и другим мелочам. По сути, это вешалка, только куда более изысканная.

7. Штора

Дизайн: Kristen Rivoli Interior Design

Такая ширма пригодится в тех случаях, когда вешать плотные занавески не хочется, а защититься от света нужно. Поставьте ширму рядом с кроватью: высокая модель хорошо закроет свет и так, а небольшую ширму можно поставить даже на подоконник.

Кстати, ширма отлично зонирует рабочее место у окна. Прямой солнечный свет, попадающий на монитор, раздражает — ширма станет отличным временным укрытием.