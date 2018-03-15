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Лив Тайлер стала лицом новой линейки бренда Triumph
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Лив Тайлер стала лицом новой линейки бренда Triumph 

FashionTime 15 марта 2018
Фото: FashionTime
Американская актриса Лива Тайлер продолжает сотрудничать с брендом нижнего белья спортивной и домашней одежды Triumph — девушка стала дизайнером и амбассадором премиальной линейки Essence. Автором глобальной кампании с участием Лив стал легендарный британский фотограф Ранкин.
Линия Essence выполнены только из высококачественных технологичных материалов с инновационной и суперсовременной дизайнерской «обработкой».
Эффектное и соблазнительное белье Essence призвано стать знаковым элементом гардероба каждой современной женщины.
В этом сезоне дизайнеры Triumph черпали вдохновение в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века, соединив в коллекции женственный гламур, богатство декора, сложные фактуры и дерзкий дух того времени, при этом сохранив фирменную лаконичность и не забыв об удобстве и инновационной системе поддержки груди.
Самыми яркими моделями коллекции стали вечерний комплект из бюстгальтера и высоких моделирующих трусиков или — в качестве альтернативы для особых случаев — будуарной юбки-карандаша с высокой талией, выполненный из тонкого кружева, сатина и макраме ручной работы, а также гладкий бюстгальтер и трусики с многоуровневыми слоями из полупрозрачного тюля контрастных неоновых оттенков.
Коллекция Essence будет представлена в трех фирменных московских бутиках Triumph уже в конце марта.
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