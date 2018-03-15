Что такое энергоэффективный дом и стоит ли его строить

Энергоэффективный дом — это маленькие затраты на отопление, экологичная конструкция, низкая стоимость эксплуатации, но при этом более высокая стоимость самого строительства. Такой дом или коттедж строят специализированные фирмы, к которым вы можете обратиться с просьбой построить вам, ни больше ни меньше, дом будущего!

Так что же такое энергоэффективный дом?

Энергоэффективный дом — это тёплый дом В первую очередь россиян заботит, будет ли энергоэффективный (энергосберегающий) дом требовать меньше затрат на отопление зимой. Спешим вас обрадовать — в этом и заключается его главное преимущество перед домами других типов. За счёт тёплого остекления и дополнительного утепления кровли и стен такой дом может не промерзать в невероятные морозы (даже при -40 °С) и при этом не требовать средств на обогрев!

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Энергоэффективный дом может стать отличным решением для семьи, которая хочет вложить средства в своё будущее. В основе — снижение потребления энергии в первую очередь за счёт уменьшения теплопотерь. Достигается это благодаря эффективному утеплению.

ecointeriors.ru Толщина утеплителя в таком доме может составлять около 400 мм для пола, 300-400 мм для стены и 500 мм для кровли. Правда, если использовать дорогие и более качественные утеплители, то стены можно сделать тёплыми и энергосберегающими и с меньшими габаритами. Упомянутые размеры подходят для утепления каркасных домов.

Очень важной составляющей энергоэффективного дома становится система отопления. Существует множество её разновидностей, вплоть до того, что даже в пассивном доме может стоять обычный газовый котёл российского производства. Важную роль играет не сам котёл или система нагрева, а правильный развод коммуникаций. В энергоэффективных домах очень популярен вариант, когда радиаторы отопления встроены в пол перед окнами (как на фото выше) и лежат вдоль них, что позволяет утеплять самый холодный участок комнаты.

Популярна и система тёплого пола, где коммуникаций в принципе не видно. Январская стоимость отопления энергоэффективного дома площадью около 150 квадратных метров с тёплым полом на электричестве будет около 1 500 рублей.

Энергоэффективный дом — это тёплые окна и двери

Большая часть тепла из дома выходит именно через зазоры между окном и стеной, дверью и стеной, а также сквозь сами окна и двери, если они не утеплённые. В энергоэффективном доме архитектор подбирает для вас специальные энергосберегающие окна и двери. Это могут быть, например, двух— или трёхкамерные стеклопакеты, настолько тёплые и непроницаемые, что в гостиной вы можете позволить себе панорамное остекление от пола до потолка и от стены до стены. И даже не будете тратить большие суммы на отопление.

Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Панорамное остекление в доме — настоящее украшение интерьера в экостиле. Ведь вид из окна становится продолжением интерьера, можно сказать, развитием сюжета. Вид на сад, на реку, на пригород или долину между холмов позволяет создать более элегантные и живописные интерьеры. Важно только устанавливать качественные энергосберегающие окна.

ecointeriors.ru Ярослава Галайко, дизайнер интерьеров:

— Дизайн интерьера энергоэффективного дома в целом не отличается от обычного. Правда, клиенты часто хотят получить интерьер в современном стиле, выбирая, например, экоминимализм, в котором преобладают натуральные материалы, древесина, камень, — так как хотят быть ближе к природе.

Несомненный плюс таких интерьеров — их актуальность на долгие годы, ведь такие материалы и природная цветовая гамма не надоедают. Скандинавский, французский прованс, английский или американский стиль тоже прекрасно вписываются в концепцию экологичного интерьера.

ecointeriors.ru Энергоэффективный дом — синоним качественных термоизолирующих материалов

По сути, энергосберегающий дом может быть построен из любых материалов — керамических блоков, кирпича, по сборной, каркасной или монолитной технологии. Дело не в самом материале, а в методе кладки и утеплении. Термоизолирующие материалы с высокими параметрами используются здесь не только для стен, но и для кровли, жилой мансарды и фундамента, что также очень важно.

В Европе сейчас популярны энергоэффективные дома, которые строятся по сборной или даже модульной технологии, когда дом доставляется готовым на участок или монтируется всего лишь за неделю. Но энергосберегающий дом может быть построен по любой технологии.

Принудительная вентиляция с рекуперацией тепла, грунтовый теплообменник, солнечные батареи

Благодаря технологическим новинкам энергосберегающий дом становится настоящим флагманом экостроительства. Рекуперация тепла позволяет тратить меньше электричества (и денег) на то, чтобы вентилировать воздух и доставлять в комнаты кислород с улицы.

Грунтовый теплообменник используется далеко не во всех энергоэффективных домах. Суть его работы заключается в том, что тепло берётся прямо из грунта (ведь там воздух теплее, чем на улице) и только потом нагревается до комнатной температуры. Получается, что вы берёте воздух с температурой, например, 5 градусов, вместо воздуха с улицы с температурой -15 или даже -30 градусов.

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Шкала энергоэффективности дома и класс энергоэффективности

Универсальная международная шкала энергоэффективности дома поможет вам определить, какой проект предлагает архитектор — энергоэффективный или обычный. Как правило, он покажет вам именно эти технические цифры, которые сложно понять без подготовки.

Итак: если показатель энергоэффективности под кодовым названием «Е» менее 110 кВт/ч/м2/год, — это обычный дом, и ваши затраты на отопление будут стандартными. Если показатель энергоэффективности меньше 70 кВт/ч/м2/год, то мы имеем дело с энергоэффективным домом, который будет тратить в два раза меньше ресурсов, а если мы говорим о показателе меньше 15 кВт/ч/м2/год, такой дом нужно назвать пассивным, то есть не тратящим энергию вовсе. Конечно же, немного энергии он всё-таки будет тратить, но примерно в 8—10 раз меньше, чем обычный дом.

Существуют классы энергоэффективности домов, которые приняты за стандарт в Европе. Эта строка в проекте вашего дома будет обозначаться как EP. Если показатель больше 1,5, значит у вас очень энергозатратный дом. Показатель от 0,75 до 1,5 — это стандартный дом, который тоже можно назвать затратным. Если же показатель колеблется в пределах от 0,26 до 0,75 — вы имеете дело с энергоэффективным домом. Пассивные дома имеют показатель EP менее 0,25.

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