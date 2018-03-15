Дмитрий Нестеров: «Мы заехали в неблагоустроенное жилье –только голые стены и лестница без перил»

Не секрет, что каждый житель мегаполиса мечтает иметь свой домик в деревне. Дмитрий Нкстеров не исключение. Лет восемь назад он стал счастливым обладателем загородного поместья всего в девяти километрах от Москвы. Автор и исполнитель песен, теле— и радиоведущий, лауреат музыкальных премий и участник фестивалей — человек занятой, но всегда готовый выделить время для общения. «Чашечку кофе или чая?» — предлагает хозяин, и вот ты уже сидишь за барной стойкой с ощущением полного погружения в далекий мир датской деревушки. Интервью артиста из февральского выпуска журнала «Атмосфера».

— Дима, как у тебя появился загородный дом? Почему ты выбрал это место?

— Произошло случайно. Друзья рассказали, что нашли землю очень дешево, тогда здесь еще никаких построек не было. К тому моменту, как я надумал купить участок, местный архитектор уже начал строить дома на территории, у него было четыре проекта. За свою работу он взял соседний дом. Потом мы узнали, что его посадили за какие-то махинации… Мы заехали в неблагоустроенное жилье — только голые стены и лестница без перил, пришлось делать все с нуля.

— Обратились за помощью к дизайнеру?

— Нам помогала моя подруга-дизайнер. Но все равно это получилась наша совместная работа. Мы советовались, выбирали вместе материалы, обсуждали детали интерьера. Хотелось простую классику, без всяких наворотов, без золота, без купидонов. Так чтобы можно было пригласить в гости людей с традиционными взглядами и их ничего не коробило, не раздражало, чтобы было уютно и красиво. Не знаю, получилось или нет, судить друзьям.

— Тебе нравились ее идеи? Часто бывает так, что мнения заказчика и дизайнера не совпадают…

— Она много чего привнесла. По ее совету мы сделали в цокольном этаже «датский дворик». Мне очень понравилось, что в интерьере использованы дерево, кожа и канаты. Столб посреди комнаты — несущая конструкция, от него невозможно было избавиться, и мы обыграли его — теперь смотрится как дымоход от электрокамина. Очень советую: он и тепло излучает, и может быть просто декором, создавать уют. Настоящим камином мы теперь не пользуемся. Раньше покупали специальные поленья, которые горят разноцветным огнем, сейчас отдаю предпочтение телевизору. А в старости, скорее всего, буду греть ножки у камина, любоваться огнем через панорамное стекло. (Улыбается.)

— Что для тебя важнее — стиль или удобство?

— Удобство. Важно, чтобы стиль не мешал жить дома. Иногда, приходя в гости, вижу «экостены», которые нельзя ни мыть, ни трогать. Ну что это такое?

— Твой род деятельности отражается в интерьерах?

— Никак. Моя жизнь пронизана музыкой на все сто. А расписывать стенки нотками или гитарками — это уже перебор. Хотя я знаю артистов, которые любят подобное делать. Мне кажется, это будет напоминать о невыполненной работе, потерях, каких-то проблемах. Стены я предпочитаю украшать картинами, которые пишут специально для меня — окно в воспоминания, которые мне дороги.

— Давай вернемся в европейский домик.

— Мы оформили все в едином стиле из брошюрованного дерева с кожей и веревками. Это такой стиль из деревенской Европы, еще XIX–XX веков. Здесь висит атмосферная люстра ручной работы. Она сделана знакомым, и, как выяснилось, ими не торгуют еще. Так что у меня суперэксклюзив.

— Как появилась идея барной стойки?

— В доме бывает много гостей, и нужно место, где можно приготовить кофе, не отрываясь от беседы, и чтобы было куда ставить чашки. Кстати, здесь еще сауна, вот за этой дверью. Правда, ею уже давно не пользовались.

— Некоторые музыканты настолько устают от поклонников, что дом воспринимают как уединенную крепость. Но, видимо, не ты…

— Я люблю гостей. Если я буду как Юрий Антонов , то, может, тоже стану искать уединения дома. (Улыбается.) Сидеть здесь и спокойно релаксировать с десятью собаками. Хотя я не думаю, что все артисты так поступают.

— Есть ли у тебя какие-то вещи с историей?

— После развода больше года я провел в уединении под Тарусой, развлекая себя рыбалкой, верховыми прогулками на лошадях, и там научился делать петлю Нестерова на самолете Як-52. Вот эти картины из бересты висели в том доме на берегу реки Оки. Я их покупал у местных художников, и получилась маленькая коллекция.

— Они идеально вписа-лись в интерьер. Деко-ративные кирпичики на стенах будто бы продолжают тему бересты.

— Да? Я даже не заметил. (Улыбается.) По задумке дизайнера, эти элементы должны были олицетворять мазанку, создавать настроение европейского старого домика. Мы эти камешки никак не могли приклеить, потому что дизайнер куда-то уехала и оставила их лежащими на полу. Я долго думал, как это сделать правильно, какой клей нужно покупать. Буквально несколько лет назад решился приклеить.

— Вижу, что ты любишь природу. В одном из немаленьких помещений у тебя располагается зимний сад.

— У нас всегда было много растений. Часть переехала сюда из моей городской квартиры. Немало комнатных цветов подарили поклонники и друзья. Родственники поддерживают зимний сад. Самое главное в уходе за растениями — регулярно поливать и удобрять их.

— А еще у тебя большой аквариум…

— Аквариумы у меня были с детства. Так же как и собаки, попугаи, змеи, хомяки и другие животные. Все это я люблю. Мне хотелось сделать аквариум с необычными рыбками. И моя дружба с « Авторадио » дала плоды. (Улыбается.) Экзотических рыбок мне привез один из диджеев. Как-то я сам купил для съемки трех маленьких золотых рыбок редкой породы «черная комета». И две действительно оказались черные кометы, маленькие подводные лодки, а третья выросла до размеров карпа. И теперь это моя любимая аквариумная рыбка. Так что получился нестандартный аквариум — как я и хотел.

— Когда вы делали ремонт, учитывали наличие собак?

— Нет, не учитывали. Собачья стая собиралась в течение шести лет — и их тоже шесть. Сейчас мне помогают за ними ухаживать, потому что времени у меня в связи с концертной деятельностью теперь мало. С домашними питомцами нужно гулять трижды в день, их надо кормить, вычесывать, общаться с ними. Естественно, крупные собаки могут прыгнуть на диван с грязными лапами, потому что не всегда удается за ними уследить. Но мне хотелось, чтобы везде была светлая мебель. После рождения щенков пришлось ее менять — малыши сгрызли буквально каждое кресло в доме, не пощадили даже бильярдный стол.

— И вы снова купили светлую мебель!

— Мне нравится светлое. Красные и черные тона кажутся агрессивными.

— Зато здесь много призов, которые получили твои домашние любимцы…

— Все призы лишь одной собаки, ее зовут Бахати, полное имя — Санхил Риджес Бахати. Это порода родезийский риджбек. Мне подарили маленького щенка и обещали, что больше не вырастет. Но она превратилась в крупную породистую собаку весом сорок пять килограммов. Мы начали с ней выставочную карьеру, и я увлекся. Это оказался маленький шоу-бизнес со своими звездами. Моя собака умудрилась выиграть несколько очень крупных выставок, стала призером чемпионата мира. Мы планировали ее вязать, нашли очень красивого кобеля. В то время у нас чинили забор, и когда я пошел гулять с Бахати — она вдруг куда-то пропала. Оказалось, что на дороге нашу девочку кроет здоровый безродный кобель. Но на следующий день мы свели ее с породистым кобелем, от которого изначально планировали помет. Повезло — родились породистые щенки, мы сделали на всякий случай тест ДНК. Одну, Лёлечку, оставили себе, еще одну, Еву, забрал друг по рыбалке, магистр игры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев , который изначально отрицал любовь к собакам, называя себя кошатником. Так что теперь у нас есть два родезийских риджбека. А в московской квартире живет третий — Герда. Ее выбросили на улицу. Я потом нашел ее бывших хозяев. Оказалось, они купили новый дом, лень было перевозить собаку, и они завели двух маленьких чихуахуа… Я очень расстроился, подрывают такие случаи веру в людей. Я восстановил родословную собаки, оказывается, ее зовут Беверли Злато Руси, сейчас она получила титул чемпиона России.

— У тебя много интересных интерьерных деталей. Покупаешь или дарят поклонники?

— Очень много подарков — от мизерных безделушек до огромных картин. Полотна, которые висят на втором этаже, подарил художник Алексей Евстигнеев. Ему недавно присвоили звание народного художника РФ. Я его поздравляю с заслуженным званием! Он с удовольствием преподносит мне свои работы, но иногда забирает — лишь для того чтобы дополнить свою выставку. Еще мне подарили портрет «Иван Грозный у иконы Казанской Божьей Матери» в человеческий рост, картина влезла только в третье такси. В итоге я повесил ее в московской квартире. Мне подарили ее на день рождения, юбилей. Так я называю свое 36-летие — два раза по восемнадцать.

— Видимо, это самый запоминающийся подарок?

— Да.

— А еще есть какой-то предмет, очень приятный, который тебе подарили?

— Дарят много… К сожалению, могу что-то не назвать и кого-нибудь обидеть. Самые приятные подарки — от мамы. Она рукодельница и иногда преподносит мне сюрпризы, сделанные своими руками.

— Есть ли у тебя дом мечты? Возможно, ты в нем уже живешь, а может, хочешь чего-то еще?

— Я недавно увидел дом на воде, мне он так понравился! У меня мечта, чтобы мой дом мог путешествовать по Москве-реке. Но главная мечта — жить за городом — уже осуществилась. И совсем скоро поклонники увидят окрестности моего дома в новом клипе на песню «Российская земля» в дуэте с «Бурановскими бабушками». Кстати, в этом клипе снялась моя любимая лошадка Соната.