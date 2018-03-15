Дмитрий Нестеров: «Мы заехали в неблагоустроенное жилье –только голые стены и лестница без перил» 

Не секрет, что каждый житель мегаполиса мечтает иметь свой домик в деревне. Дмитрий Нкстеров не исключение. Лет восемь назад он стал счастливым обладателем загородного поместья всего в девяти километрах от Москвы. Автор и исполнитель песен, теле— и радиоведущий, лауреат музыкальных премий и участник фестивалей — человек занятой, но всегда готовый выделить время для общения. «Чашечку кофе или чая?» — предлагает хозяин, и вот ты уже сидишь за барной стойкой с ощущением полного погружения в далекий мир датской деревушки. Интервью артиста из февральского выпуска журнала «Атмосфера».
— Дима, как у тебя появился загородный дом? Почему ты выбрал это место?
— Произошло случайно. Друзья рассказали, что нашли землю очень дешево, тогда здесь еще никаких построек не было. К тому моменту, как я надумал купить участок, местный архитектор уже начал строить дома на территории, у него было четыре проекта. За свою работу он взял соседний дом. Потом мы узнали, что его посадили за какие-то махинации… Мы заехали в неблагоустроенное жилье — только голые стены и лестница без перил, пришлось делать все с нуля.
— Обратились за помощью к дизайнеру?
— Нам помогала моя подруга-дизайнер. Но все равно это получилась наша совместная работа. Мы советовались, выбирали вместе материалы, обсуждали детали интерьера. Хотелось простую классику, без всяких наворотов, без золота, без купидонов. Так чтобы можно было пригласить в гости людей с традиционными взглядами и их ничего не коробило, не раздражало, чтобы было уютно и красиво. Не знаю, получилось или нет, судить друзьям.
— Тебе нравились ее идеи? Часто бывает так, что мнения заказчика и дизайнера не совпадают…
— Она много чего привнесла. По ее совету мы сделали в цокольном этаже «датский дворик». Мне очень понравилось, что в интерьере использованы дерево, кожа и канаты. Столб посреди комнаты — несущая конструкция, от него невозможно было избавиться, и мы обыграли его — теперь смотрится как дымоход от электрокамина. Очень советую: он и тепло излучает, и может быть просто декором, создавать уют. Настоящим камином мы теперь не пользуемся. Раньше покупали специальные поленья, которые горят разноцветным огнем, сейчас отдаю предпочтение телевизору. А в старости, скорее всего, буду греть ножки у камина, любоваться огнем через панорамное стекло. (Улыбается.)
— Что для тебя важнее — стиль или удобство?
— Удобство. Важно, чтобы стиль не мешал жить дома. Иногда, приходя в гости, вижу «экостены», которые нельзя ни мыть, ни трогать. Ну что это такое?
— Твой род деятельности отражается в интерьерах?
— Никак. Моя жизнь пронизана музыкой на все сто. А расписывать стенки нотками или гитарками — это уже перебор. Хотя я знаю артистов, которые любят подобное делать. Мне кажется, это будет напоминать о невыполненной работе, потерях, каких-то проблемах. Стены я предпочитаю украшать картинами, которые пишут специально для меня — окно в воспоминания, которые мне дороги.
— Давай вернемся в европейский домик.
— Мы оформили все в едином стиле из брошюрованного дерева с кожей и веревками. Это такой стиль из деревенской Европы, еще XIX–XX веков. Здесь висит атмосферная люстра ручной работы. Она сделана знакомым, и, как выяснилось, ими не торгуют еще. Так что у меня суперэксклюзив.
— Как появилась идея барной стойки?
— В доме бывает много гостей, и нужно место, где можно приготовить кофе, не отрываясь от беседы, и чтобы было куда ставить чашки. Кстати, здесь еще сауна, вот за этой дверью. Правда, ею уже давно не пользовались.
— Некоторые музыканты настолько устают от поклонников, что дом воспринимают как уединенную крепость. Но, видимо, не ты…
— Я люблю гостей. Если я буду как Юрий Антонов, то, может, тоже стану искать уединения дома. (Улыбается.) Сидеть здесь и спокойно релаксировать с десятью собаками. Хотя я не думаю, что все артисты так поступают.
— Есть ли у тебя какие-то вещи с историей?
— После развода больше года я провел в уединении под Тарусой, развлекая себя рыбалкой, верховыми прогулками на лошадях, и там научился делать петлю Нестерова на самолете Як-52. Вот эти картины из бересты висели в том доме на берегу реки Оки. Я их покупал у местных художников, и получилась маленькая коллекция.
— Они идеально вписа-лись в интерьер. Деко-ративные кирпичики на стенах будто бы продолжают тему бересты.
— Да? Я даже не заметил. (Улыбается.) По задумке дизайнера, эти элементы должны были олицетворять мазанку, создавать настроение европейского старого домика. Мы эти камешки никак не могли приклеить, потому что дизайнер куда-то уехала и оставила их лежащими на полу. Я долго думал, как это сделать правильно, какой клей нужно покупать. Буквально несколько лет назад решился приклеить.
— Вижу, что ты любишь природу. В одном из немаленьких помещений у тебя располагается зимний сад.
— У нас всегда было много растений. Часть переехала сюда из моей городской квартиры. Немало комнатных цветов подарили поклонники и друзья. Родственники поддерживают зимний сад. Самое главное в уходе за растениями — регулярно поливать и удобрять их.
— А еще у тебя большой аквариум…
— Аквариумы у меня были с детства. Так же как и собаки, попугаи, змеи, хомяки и другие животные. Все это я люблю. Мне хотелось сделать аквариум с необычными рыбками. И моя дружба с «Авторадио» дала плоды. (Улыбается.) Экзотических рыбок мне привез один из диджеев. Как-то я сам купил для съемки трех маленьких золотых рыбок редкой породы «черная комета». И две действительно оказались черные кометы, маленькие подводные лодки, а третья выросла до размеров карпа. И теперь это моя любимая аквариумная рыбка. Так что получился нестандартный аквариум — как я и хотел.
— Когда вы делали ремонт, учитывали наличие собак?
— Нет, не учитывали. Собачья стая собиралась в течение шести лет — и их тоже шесть. Сейчас мне помогают за ними ухаживать, потому что времени у меня в связи с концертной деятельностью теперь мало. С домашними питомцами нужно гулять трижды в день, их надо кормить, вычесывать, общаться с ними. Естественно, крупные собаки могут прыгнуть на диван с грязными лапами, потому что не всегда удается за ними уследить. Но мне хотелось, чтобы везде была светлая мебель. После рождения щенков пришлось ее менять — малыши сгрызли буквально каждое кресло в доме, не пощадили даже бильярдный стол.
— И вы снова купили светлую мебель!
— Мне нравится светлое. Красные и черные тона кажутся агрессивными.
— Зато здесь много призов, которые получили твои домашние любимцы…
— Все призы лишь одной собаки, ее зовут Бахати, полное имя — Санхил Риджес Бахати. Это порода родезийский риджбек. Мне подарили маленького щенка и обещали, что больше не вырастет. Но она превратилась в крупную породистую собаку весом сорок пять килограммов. Мы начали с ней выставочную карьеру, и я увлекся. Это оказался маленький шоу-бизнес со своими звездами. Моя собака умудрилась выиграть несколько очень крупных выставок, стала призером чемпионата мира. Мы планировали ее вязать, нашли очень красивого кобеля. В то время у нас чинили забор, и когда я пошел гулять с Бахати — она вдруг куда-то пропала. Оказалось, что на дороге нашу девочку кроет здоровый безродный кобель. Но на следующий день мы свели ее с породистым кобелем, от которого изначально планировали помет. Повезло — родились породистые щенки, мы сделали на всякий случай тест ДНК. Одну, Лёлечку, оставили себе, еще одну, Еву, забрал друг по рыбалке, магистр игры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев, который изначально отрицал любовь к собакам, называя себя кошатником. Так что теперь у нас есть два родезийских риджбека. А в московской квартире живет третий — Герда. Ее выбросили на улицу. Я потом нашел ее бывших хозяев. Оказалось, они купили новый дом, лень было перевозить собаку, и они завели двух маленьких чихуахуа… Я очень расстроился, подрывают такие случаи веру в людей. Я восстановил родословную собаки, оказывается, ее зовут Беверли Злато Руси, сейчас она получила титул чемпиона России.
— У тебя много интересных интерьерных деталей. Покупаешь или дарят поклонники?
— Очень много подарков — от мизерных безделушек до огромных картин. Полотна, которые висят на втором этаже, подарил художник Алексей Евстигнеев. Ему недавно присвоили звание народного художника РФ. Я его поздравляю с заслуженным званием! Он с удовольствием преподносит мне свои работы, но иногда забирает — лишь для того чтобы дополнить свою выставку. Еще мне подарили портрет «Иван Грозный у иконы Казанской Божьей Матери» в человеческий рост, картина влезла только в третье такси. В итоге я повесил ее в московской квартире. Мне подарили ее на день рождения, юбилей. Так я называю свое 36-летие — два раза по восемнадцать.
— Видимо, это самый запоминающийся подарок?
— Да.
— А еще есть какой-то предмет, очень приятный, который тебе подарили?
— Дарят много… К сожалению, могу что-то не назвать и кого-нибудь обидеть. Самые приятные подарки — от мамы. Она рукодельница и иногда преподносит мне сюрпризы, сделанные своими руками.
— Есть ли у тебя дом мечты? Возможно, ты в нем уже живешь, а может, хочешь чего-то еще?
— Я недавно увидел дом на воде, мне он так понравился! У меня мечта, чтобы мой дом мог путешествовать по Москве-реке. Но главная мечта — жить за городом — уже осуществилась. И совсем скоро поклонники увидят окрестности моего дома в новом клипе на песню «Российская земля» в дуэте с «Бурановскими бабушками». Кстати, в этом клипе снялась моя любимая лошадка Соната.