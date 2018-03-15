Дизайнеры сделали в туалете ремонт не для стеснительных

В одном ресторане решили освежить ремонт в туалетной комнате, для этого наняли дизайнеров, перед которыми поставили одно условие — не убирать старую настенную плитку. С этой непростой задачей справилась творческая студия из Литвы «Gyva Grafika» (Живая графика). И сделала это весьма нетривиальным способом — на плитки нанесли изображения окон и балконов панельного дома. Так приватное место превратилось в публичное. А фотографии оригинального туалета стали вирусными в соцсетях.

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Недавно «Ридус» писал про чудака, которые фотографирует уличные туалеты и среди них встречаются очень необычные экземпляры.

Также мы публиковали подборку самых оригинальных табличек для туалетов — никаких скучных «М» и «Ж» — только отборный креатив!