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Дизайнеры сделали в туалете ремонт не для стеснительных
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Дизайнеры сделали в туалете ремонт не для стеснительных 

Ридус 15 марта 2018
Фото: Ридус
В одном ресторане решили освежить ремонт в туалетной комнате, для этого наняли дизайнеров, перед которыми поставили одно условие — не убирать старую настенную плитку. С этой непростой задачей справилась творческая студия из Литвы «Gyva Grafika» (Живая графика). И сделала это весьма нетривиальным способом — на плитки нанесли изображения окон и балконов панельного дома. Так приватное место превратилось в публичное. А фотографии оригинального туалета стали вирусными в соцсетях.
А вам нравится?
Недавно «Ридус» писал про чудака, которые фотографирует уличные туалеты и среди них встречаются очень необычные экземпляры.
Также мы публиковали подборку самых оригинальных табличек для туалетов — никаких скучных «М» и «Ж» — только отборный креатив!
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