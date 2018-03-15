10 отличных идей для столовой из Instagram 

Столовая, обеденная — это место, где мы собираемся в кругу семьи, наслаждаясь вкусной едой. Дизайнеры из России и стран СНГ предлагают свои решения, как сделать этот процесс максимально приятным не только в эмоциональном и вкусовом отношении, но и в эстетическом.
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Дизайнер интерьеров, архитектор Оксана Костюченко
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