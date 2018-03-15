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10 отличных идей для столовой из Instagram
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10 отличных идей для столовой из Instagram 

Roomble.com 15 марта 2018
Фото: Roomble.com
Столовая, обеденная — это место, где мы собираемся в кругу семьи, наслаждаясь вкусной едой. Дизайнеры из России и стран СНГ предлагают свои решения, как сделать этот процесс максимально приятным не только в эмоциональном и вкусовом отношении, но и в эстетическом.
По традиции наш редактор выбирал лучшие работы из ленты по хештегу #4roomble. Если вы дизайнер или архитектор и хотите, чтобы ваш проект попал в поле зрения нашей редакции, пожалуйста, ставьте в описании ваших постов этот хештег — #4roomble. Удачи!
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Архитектор Айгуль Николаева
Архитектор-дизайнер Алексей Потеха
Дизайн-студия 86STUDIO
Дизайнер интерьеров Екатерина Штракбейн
Дизайнер интерьеров Александра Севостьянова
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