10 отличных идей для столовой из Instagram

Столовая, обеденная — это место, где мы собираемся в кругу семьи, наслаждаясь вкусной едой. Дизайнеры из России и стран СНГ предлагают свои решения, как сделать этот процесс максимально приятным не только в эмоциональном и вкусовом отношении, но и в эстетическом.

По традиции наш редактор выбирал лучшие работы из ленты по хештегу #4roomble. Если вы дизайнер или архитектор и хотите, чтобы ваш проект попал в поле зрения нашей редакции, пожалуйста, ставьте в описании ваших постов этот хештег — #4roomble. Удачи!

Студия дизайна VITTA GROUP

Дизайн-студия Елены Агафоновой

Архитектор, дизайнер интерьеров Зореслава Нартова

Архитектор Айгуль Николаева

Архитектор-дизайнер Алексей Потеха

Дизайн-студия 86STUDIO

Дизайнер интерьеров Екатерина Штракбейн

Дизайнер интерьеров Александра Севостьянова

Дизайнер интерьеров, архитектор Оксана Костюченко

Статьи по теме Летняя столовая: 23 яркие яркие идеи для преображения обеденной зоны 7 модных правил обустройства обеденной зоны

Читайте также:

На каких кухнях любят готовить звёзды: 8 ярких примеров

Кухня для бизнес-леди Светы: до и после ремонта

​Дизайн кухни: инновации и тренды 2017 года