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Парк ремесел на ВДНХ
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Парк ремесел на ВДНХ 

Ezhikezhik.ru 15 марта 2018
Фото: Ezhikezhik.ru
Парк ремесел объединяет на своей территории творческих людей: это художники, ремесленники, дизайнеры, готовые поделиться своими знаниями и опытом со всеми желающими.
В мастерских Парка есть всё необходимое для занятий. Здесь можно взять в аренду оборудование, получить консультацию профессионалов, поучаствовать в мастер-классах и просто пообщаться с соратниками.
В Парк ремесел входят общественные мастерские «Дом ремесел», мануфактура «Дымов Керамика», косметическая лаборатория и образовательный центр «Pure Love», мастерская елочных игрушек «Christmas Art», «Рыбацкая деревня», «Городская ферма», кафе «Свадьба соек».
Здесь у детей есть возможность изучить премудрости столярного дела, попробовать себя в качестве архитектора и дизайнера мебели и интерьеров, освоить азы керамики.
В Школе сыроделия Олеси Шевчук проходят мастер-классы сыроваров из России, Англии, Канады, а в обжарочной «Smart Coffe» изучают тонкости обжарки кофейного зерна.
В цветочной мастерской «Май-Май» юные флористы смогут постигнуть искусство составления букетов (здесь же можно приобрести оригинальные композиции из свежих цветов), а в творческой мастерской Ольги Батуриной узнать все о современных возможностях фото и видео, о производстве декораций.
Здесь работают и со стеклом, и с разными техниками вышивки и шитья.
В косметической лаборатории можно почувствовать себя парфюмером, придумать собственный рецепт косметического средства и даже выпустить его небольшим тиражом.
В мастерской елочных украшений посетители увидят процесс создания современных елочных игрушек, познакомятся с разными техниками их изготовления и росписи.
На территории Парка работают кафе и рестораны.
Цены на курсы и мастер-классы разные, уточнить их можно на сайте Парка.
В некоторых мастерских есть дни открытых дверей, в которые можно бесплатно поучаствовать в мастер-классе. Например, в столярной мастерской «СМ-47» такие дни проходят каждые четверг и воскресенье.
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