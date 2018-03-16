Герой INMYROOM: двушка с бирюзовой кухней-гостиной

В этой яркой квартире живут искусствовед и блогер Тата Тимофеева, ее муж бизнесмен Александр и их немецкий пинчер Гильза. Скоро в семье будет пополнение — и кабинет Таты превратится в детскую.

Перепланировка квартире не понадобилась — отчасти поэтому ее удалось обустроить всего за 4 месяца. При этом интерьер создавали с нуля: «Когда мы купили квартиру, это была просто бетонная коробка», — рассказывает Тата.

Главной фишкой интерьера стали, конечно же, стали яркие цвета: кухня — бирюзовая, прихожая — черничная, спальня — темно-зеленая, кабинет (он же будущая детская) — нежно-голубой.

«Меня часто спрашивают, не устаю ли я от цвета. И я всегда отвечаю, что нет. Мы живем в городе, в котором солнце — большая редкость, поэтому недостаток света восполняют яркие краски дома. За окном серое небо, а дома бирюзовая радость. Не могу представить себя, живущей в сером интерьере. Муж со мной в этом вопросе солидарен», — делится хозяйка.

В выборе материалов ориентировались на практичность — например, подоконники и кухонная столешница не из настоящего камня, а из искусственного, на полу в коридоре, ванной и кухонной зоне — керамогранит. Остальной пол в квартире — из дерева.

Интересным решением стал перекликающийся узор напольной плитки в санузле и прихожей. Несмотря на разную цветовую гамму, орнамент словно собирает эти помещения в единую композицию. Еще один интересный элемент отделки — однотонная рельефная плитка Kerama Marazzi. Смотрится дорого — несмотря на бюджетную стоимость.

К системам хранения отнеслись с особым вниманием. Супругам было очень важно сделать отдельную гардеробную и кладовую, чтобы в квартире не было шкафов-купе и открытых систем хранения. Одна из подруг Таты — основатель проекта, посвященного грамотной организации хранения. Она и помогла хозяевам обустроить идеальную гардеробную.

Мебель и декор выбирали с не меньшей тщательностью. Тата черпала вдохновение на сайтах о дизайне интерьера, в журналах и проектах дизайн-бюро. Неудивительно, что в итоге бра в виде носорогов в спальне стали «звездами» ее инстаграма наравне с бирюзовой кухней.

А с кухонным гарнитуром связана забавная история. Тата никак не верила, что у недорогого белорусского бренда можно приобрести действительно качественную мебель. И однажды, случайно зайдя в один из магазинов кухонь и не обратив внимание на его название, она увидела этот гарнитур и влюбилась в него — пришлось отказаться от предрассудков и срочно покупать.

Стандартную фурнитуру все-таки решили заменить. Так же поступили и с мебелью в прихожей: это комод ИКЕА , только перекрашенный и с другими ручками — хозяйка долго искала именно такие.

Несмотря на то что весь дизайн хозяева квартиры продумывали сами, цветовое решение для прихожей им подсказали в бюро «Однушечка», предложив создать контраст между темным холлом и светлыми остальными помещениями. Получилось эффектно!

Холл Напольное покрытие: керамогранит, Marca Corona Мебель: ИКЕА

Детская/кабинет Напольное покрытие: инженерная доска, Finex Floor Мебель: ИКЕА Освещение: «Линия света»

Кухня Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: инженерная доска, Finex Floor Мебель: диван, Estetica Гарнитур: «Кухни Беларуси» Бытовая техника: Bosch, Smeg, AEG Освещение: Eichholtz

Ванная комната Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: керамогранит, Marca Corona Ванна: Villeroy & Boch Смесители: Nicolazzi

Спальня Отделка: краска, Dulux Напольное покрытие: инженерная доска, Finex Floor Мебель: Estetica Освещение: Kare Design