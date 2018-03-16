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Десять потрясающих кухонь из Instagram, которые нас покорили
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Десять потрясающих кухонь из Instagram, которые нас покорили 

Roomble.com 16 марта 2018
Фото: Roomble.com
Кухня мечты — это просторное помещение, простой, но изысканный дизайн, качество на века, вместительные шкафы и техника, которая живёт десятилетиями. Всё это относится в первую очередь к кухням в американском стиле, но как же среди множества вариантов найти тот самый, аутентичный? Узнать настоящую американскую кухню можно по технике Sub-Zero & Wolf.
За более чем полувековую историю этот бренд стал популярен не только в Америке. Технику Sub-Zero & Wolf с удовольствием используют в своих проектах дизайнеры, её устанавливают в своих шоу-румах производители кухонной мебели, её выбирают отдельные покупатели, а фотографы гордятся возможностью запечатлеть такую кухню.
Мы заглянули в Instagram и по хештегу #subzerowolf нашли множество красивых кухонь из Америки, Европы, Австралии и даже ОАЭ. Взгляните и вы: гарантируем вдохновение и прилив желания готовить!
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Правильно подобранные аксессуары сразу оживляют кухню. Посмотрите, как здорово латунные оттенки сочетаются с красными ручками кухонного модуля. Кухня сразу становится теплее, несмотря на холодные оттенки фасадов. А ещё нам понравилось мозаичное панно над варочной поверхностью.
Белоснежная кухня с островом и много техники, которая не прячется за фасадами, а выставляется напоказ. И как продумано освещение! Локальная подсветка острова и встроенное освещение кухонного гарнитура станут помощниками во время приготовления еды. Дружные же ряды спотов на потолке помогут создать правильное настроение и сделают просторное помещение светлее и уютнее.
Отличное сочетание тёплых и холодных оттенков — белого, коричневого и серо-голубого — и фактур дерева, мрамора и стекла. Массивный холодильник встроили аккуратно, чтобы сохранить целостность кухни.
Искусный дизайнер знает, как обыграть громоздкую, на первый взгляд, технику и сделать её изящной и элегантной при помощи разных приёмов. Один из них — кухонный фартук с правильным узором. А как вам необычная идея плиты под окном?
На этой кухне нет ничего лишнего — только самое необходимое для создания кулинарных шедевров. Ведь кухней должно быть удобно пользоваться даже ребёнку, поэтому так важна эргономика, функциональность, каждая ручка имеет значение.
Всего один яркий акцент творит чудеса. Монохромная серая кухня даже при отсутствии солнца выглядит нескучно благодаря ярким красным ручкам. Индустриальные детали в декоре подчёркивают монументальность и дают понять, что готовить здесь собираются всерьёз.
Кухня, на которой встретились современность и традиционные японские мотивы. Нейтральные оттенки, простые формы и яркий акцент — цветущая сакура, которая привлекает к себе внимание.
Если вы поклонник подбора разных предметов мебели тон в тон, то эта кухня вам понравится. Она получилась яркой и эмоциональной, здесь хочется готовить необычные десерты и смешивать прохладительные коктейли.
Кажется, дизайнерам впору устраивать конкурс на самый необычный способ декорировать большие американские холодильники. Благодаря их размерам поле для творчества предоставляется немаленькое. Мы думаем, что этот вариант оформления претендует на первый приз.
Кухонный остров, где всё под рукой и вокруг которого может собираться вся семья — обязательный атрибут американской кухни и не только её. Эта, например, спроектирована и установлена в Великобритании. И наши кухонные интерьеры заслуживают не меньшего внимания!
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