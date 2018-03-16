Ещё
Новая идея декора: часы с вращающимся циферблатом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новая идея декора: часы с вращающимся циферблатом 

Roomble.com 16 марта 2018
Фото: Roomble.com
Не так часто новинка в сфере декора интерьера может удивить настолько, что её захочется видеть у себя в доме. И даже несмотря на то что сейчас существует масса способов узнать, который час, многие всё ещё отдают предпочтение настенным часам. А кто-то даже делает из них главный акцент в интерьере.
Статьи по теме 6 новинок для дома: часы, кресла и мохнатые светильники 10 улётных интерьеров с большими часами
Именно таким элементом может стать новинка Roll-clock. Это нестандартные часы с вращающимся циферблатом, идеально подходящие для лофта, минимализма и скандинавского стиля. У модели Geometrica квадратный циферблат, каждую минуту меняющий форму часов и рисующий новую тень. Настенные часы и кинетическая скульптура в одном флаконе — всё это Roll-clock. Боле подробно о модели можно узнать на официальном сайте компании-производителя.
Читайте также:
Управление бытовой техникой с планшета: как выжать максимум из домашних приборов
В Германии появился свой Большой каньон
Горки-город и другие объекты архитектуры, спроектированные Михаилом Филипповым
Roomble.com: последние новости
Как призвать весну в интерьер: 7 шагов к отличному настроению Что построят в 2018 году: самая ожидаемая архитектура 10 вещей, которые нужно знать, организуя детскую
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность31
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело81
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой25
Гагарина ужаснула и разочаровала поклонников39
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение