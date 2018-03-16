Новая идея декора: часы с вращающимся циферблатом

Не так часто новинка в сфере декора интерьера может удивить настолько, что её захочется видеть у себя в доме. И даже несмотря на то что сейчас существует масса способов узнать, который час, многие всё ещё отдают предпочтение настенным часам. А кто-то даже делает из них главный акцент в интерьере.

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Именно таким элементом может стать новинка Roll-clock. Это нестандартные часы с вращающимся циферблатом, идеально подходящие для лофта, минимализма и скандинавского стиля. У модели Geometrica квадратный циферблат, каждую минуту меняющий форму часов и рисующий новую тень. Настенные часы и кинетическая скульптура в одном флаконе — всё это Roll-clock. Боле подробно о модели можно узнать на официальном сайте компании-производителя.

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