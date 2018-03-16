Дом из клеёного бруса для большой семьи в лучших традициях загородного жилья

В этом доме живёт несколько поколений большой и дружной семьи. Дизайнеру предстояло создать максимально комфортные условия для всех домочадцев, объединить их разные вкусовые предпочтения.

Ирина Кривцова, дизайнер интерьеров

Дизайнер интерьеров, владелец студии IrinaKrivtsovadesign. Два высших образования: инженерное и профильное по специальности «Дизайн архитектурной среды» в НИМ (в прошлом ХТИ).

Награды по версии Houzz.ru: «Лучший сервис» и «Лучший дизайн — 2016».

Считает, что самое важное в дизайне — это грамотная планировка.

— Дом целиком и полностью спроектирован мной. Сначала был эскизный проект дома, который передали в конструкторское бюро, где были подготовлены все технические чертежи для строительства. Далее работа продолжалась — я начала работу над дизайн-проектом.

Заказчики пожелали сохранить максимальное количество деревьев на участке (на территории есть небольшая берёзовая роща). Поэтому для застройки выбрали максимально свободный угол участка.

Заказчики особенно тяготели к природной цветовой гамме и, несмотря на то что дом деревянный, просили уменьшить количество деревянных стен. Поэтому в оформлении я использовала самые разные приёмы. К примеру, в гостевой спальне на первом этаже и в спальне дочери в мансарде стены оклеены обоями от Sanderson и Designers Guild. В столовой на стене фреска с изображением улочек Рима — от Affresco. В гостевой спальне одна из стен отделана искусственным камнем от White Hills, в хозяйской спальне на стенах итальянская декоративная штукатурка.

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Весь первый этаж выдержан в натуральной цветовой гамме — древесина на стенах была незначительно высветлена маслом для дерева OSMO, кроме того, в качестве акцентов добавлены синие оттенки.

Исключением стала хозяйская спальня и ванная, здесь использованы сиреневый и бирюзовый оттенки. А вот на втором этаже каждая комната оформлена в тех акцентных цветах, которые пожелали видеть хозяева каждой из комнат. Детская для внуков — красный и зелёный, комната дочери — в сиреневой гамме, гостевая спальня приближена по оформлению к палитре первого этажа — натуральное дерево и синий цвет.

Специально для этого проекта придумали много конструкций и предметов — это встроенные ниши в ванных комнатах, изголовье для кровати с нишами в гостевой спальне в мансарде и мебель для прихожей.

Весь пол первого этажа покрыт керамогранитом и плиткой, производство Aparici и «Италон» (под дерево), под ними проложены водяные тёплые полы. В мансарде в качестве напольного покрытия использована паркетная доска от салона «Паркет холл».

В ванных комнатах — плитка производства компании Porcelanosa и Kerama Marazzi.

Заказчица предпочитает лёгкие ткани, чтобы сохранить воздух и объём. В общих помещениях я использовала только лёгкий тюль, а в спальнях — плотную ткань для штор, по цвету подходящую к цветовой гамме того или иного помещения.

Все двери производства Union были выбраны за их внешний вид, цвет и разумную цену.

Мебельный ряд гостиной и столовой — Bamax, Cattelan Italia, Eurosalotto — натуральное дерево, стекло и тёплый ореховый. Светильники — SLV, De Majo, Vistosi, El Torrent.

Мебельный ряд хозяйской и гостевой спальни на первом этаже — Tosato, Piermaria. Светильники — Sylcom, SLV.

Мебельный ряд мансарды — Piermaria, MAB, Europeo. Светильники — Vistosi, Metalspot, SLV, El Torrent.

Мебельный ряд кухни — Vismap. Светильники — Vistosi, Metalspot, SLV.

Сантехника в санузлах — Jacob Delafone, Globo, Twyford, Roca, Hansgrohe. Светильники — SLV.

Строительно-ремонтные работы: компания «Алеф Билд».

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