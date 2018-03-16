14 нетривиальных идей для отделки балкона или лоджии 

1. Решетчатая облицовка
Этот вариант подходит как для закрытых, так и для открытых балконов. С помощью такой отделки не сложно создать романтический кантри, который так уместен именно для балкона, и наблюдать оттуда пейзаж с чашкой чая.
Дизайн: Anastasia Stenberg
2. Клинкер в стиле лофт
Серый декоративный кирпич — то, что нужно для балкона в урбанистическом стиле. Особенно хорошо он будет выглядеть с панорамным остеклением и низким подоконником.
Дизайн: Happy House Architecture&Design
3. Ламинат на стене
Одна из модных тенденций прошлого года — ламинат или паркетная доска на стене. Для тех, кто пока не решается воплотить этот прием в жилой комнате, поэкспериментировать с отделкой балкона — отличное решение.
Дизайн: Alexey Aladashvili
4. Обивка мягкой панелью
Иногда для того чтобы сделать нетривиальное место отдыха на балконе, достаточно разобрать кресло и разместить на стене часть его спинки. Добавьте декора — и ваш балкон точно будет выглядеть по-новому.
Дизайн: Ателье Классического Интерьера
5. Деревянные молдинги и ковролин
Еще одно решение для балкона городской квартиры. Если по каким-то причинам объединить его с жилой комнатой не получилось, нужно организовать там релакс-зону. Мягкие качели, декорированные подушками, и ненавязчивая, но стильная отделка стен деревянными молдингами, а пола — ковролином помогут в этом.
Дизайн: TALLBOX
6. Фигурная металлическая решетка
Наверняка многие из нас помнят советское прошлое и 90-е, в которые окна первых этажей обязательно защищали металлическими решетками. Предлагаем воспользоваться этой идеей для необычного декора балкона.
Дизайн: Linear Concepts
Совет: в новостройках и домах старого фонда запрещено кардинально менять фасад без согласования с жилищными службами, обязательно проконсультируйтесь в соответствующих органах по месту жительства.
7. Глянцевая плитка-кабанчик
Мы привыкли видеть такую отделку в ванной и на кухонном фартуке, но никак не на балконе. Ломаем стереотипы — отделка глянцевой плиткой-кабанчиком может быть полезной. Благодаря отражающей поверхности визуально помещение кажется чуть больше, а стены привлекают внимание.
Дизайн: TS Design
8. Декоративный кирпич с белилами
Белила — тренд весны 2018. Намеренная неаккуратность в штукатурке стен, выбеленные ковры, как будто пролежавшие десяток лет на чердаке, и стены из искусственного кирпича с имитацией остатков штукатурки и шпаклевки. Такие элементы добавляет винтажного шика и романтичности интерьеру.
Дизайн: KorenevaZhadan Design
9. Стекло
Не объединять балкон с помощью перепланировки, но визуально соединить пространство прозрачным зеркалом — именно такое решение предложили дизайнеры в этой квартире. Получилось неординарно и стильно.
Дизайн: Студия Однушечка
10. Садовый настил
Выложить пол настилом, который обычно используют для садовых дорожек, — практичное решение для открытых балконом. По такому покрытию приятно ходить даже босиком, при этом оно износостойкое и долговечное.
Дизайн: Chic Home Style, C. I. D.
11. Зеленый ковер-трава
Организовать импровизированную лужайку в городской квартире? Где же еще это можно сделать, кроме балкона. Используем зеленый ковер, имитирующий траву, — необходимость в стрижке и уходе за газоном отменяется.
Дизайн: Катерина Чернова
12. Обои
Если балкон утеплен, то есть защищен от влажности и сырости, можно смело оклеивать стены понравившимся обоями. Необязательно использовать однотонные материалы — необычный яркий принт может надоесть в жилой комнате, а на балконе, где вы проводите не так много времени, будет радовать глаз.
Дизайн: Lazareva Viktoria Design Studio Strekoza
13. Краска
На стенах утепленного балкона также хорошо приживется краска. Можно поэкспериментировать с цветам и сочетать несколько оттенков: базовый и яркий.
Дизайн: AlexInteriorGroup
14. Бетон или его имитация
Для любителей «голых» стен бетон или его имитация станут лучшим вариантом. Такой вариант подойдет и для открытых летних балконов.
Дизайн: REVENY