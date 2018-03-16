На выставке BATIMAT RUSSIA 2018 покажут лучшие интерьерные решения 

В экспозиции примут участие Британская высшая школа дизайна, Школа дизайна «Детали», Наташа Барбье и Марианна Петренко (Первый канал, «Идеальный ремонт»), Елена Теплицкая, Анна Муравина, Ирина Чун. «Стиль и моду в интерьерах ванных комнат» представят: Борис Уборевич-Боровский, Мария Романова, Диана Балашова, Надежда Лашку, Дима Логинов.
В разделе «Комплексные решения» будут широко представлены российские и зарубежные компании — производители и дистрибьюторы сантехники, плитки, напольных покрытий, дверей и отделочных материалов. Среди участников компании Sofia, GranDecor, Jacob Delafon, Roca, Bete, Kerama Marazzi, Laminam Rus, ArchSkin, Italon, Estima, Yachtline, Mia Italia, Zucchetti, Сisal, Art Ceram, Huber, Manders, Benjamin Moore, «Стройсити Напольные» и другие.
Тенденции в дизайне интерьеров формируются на таких мировых площадках, как ISaloni и Cersaie в Италии, Maison&Objet во Франции, Heimtextil Frankfurt в Германии, London Design Festival в Великобритании, и, в том числе, на BATIMAT RUSSIA.
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