На выставке BATIMAT RUSSIA 2018 покажут лучшие интерьерные решения

В разделе «Комплексные решения» будут широко представлены российские и зарубежные компании — производители и дистрибьюторы сантехники, плитки, напольных покрытий, дверей и отделочных материалов. Среди участников компании Sofia, GranDecor, Jacob Delafon, Roca, Bete, Kerama Marazzi, Laminam Rus, ArchSkin, Italon, Estima, Yachtline, Mia Italia, Zucchetti, Сisal, Art Ceram, Huber, Manders, Benjamin Moore, «Стройсити Напольные» и другие.

Тенденции в дизайне интерьеров формируются на таких мировых площадках, как ISaloni и Cersaie в Италии, Maison&Objet во Франции, Heimtextil Frankfurt в Германии, London Design Festival в Великобритании, и, в том числе, на BATIMAT RUSSIA.

Получите билет и приходите на выставку.