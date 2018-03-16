Скандинавская гостиная с французским духом для московской семьи

В целом получился уютный и домашний интерьер с элементами скандинавского дизайна, простой по форме, вместе с тем светлый и наполненный воздухом.

Анна Якупова и Екатерина Изумрудская, дизайнеры интерьеров

Анна Якупова окончила Международную школу дизайна (IDS) с отличием, получила красный диплом школы Rodac (Великобритания), стажировалась в Италии и продолжает своё обучение в мастерских школы «Детали».

Екатерина Изумрудская окончила Международную школу дизайна (IDS) с отличием. Стажировалась в Италии и постоянно продолжает обучение на различных курсах и мастер-классах. Любит путешествовать, так как часто вдохновение для объектов рождается в путешествиях.

Дизайнеры посещают международные выставки по дизайну, чтобы быть в курсе новинок.

Убеждены, что не только заказчик выбирает дизайнера, но и дизайнер заказчика. Именно тогда гарантирован отличный результат!

Кредо: красота всегда, красота во всём!

— Этот проект был подготовлен для передачи «Квартирный вопрос» канала НТВ . Мы переделывали гостиную в трёхкомнатной квартире на юго-западе Москвы с видом на парк. Квартира принадлежит интересной и яркой семье из четырёх человек — папа Павел, мама Евгения, дочка Анфиса (4 года) и бабушка Татьяна Павловна.

Гостиная изменилась полностью и стала отражать все интересы и пожелания заказчиков. Мы учли все нюансы и сделали пространство для жизни, для творчества, для всей семьи. Гостиная получилась светлой и просторной, стены выкрасили в красивый тёплый белый цвет, на полу постелили уютный широколамельный паркет из ореха.

Комната получилась функциональной, здесь много встроенных шкафов для одежды, которые выполнены заподлицо со стенами, благодаря чему не бросаются в глаза. Мы использовали светлое дерево цвета орех с хорошо читаемой фактурой на стенах и на части потолка. Около дивана организовали зону с деревянными 3D-панелями насыщенного медового оттенка. Этот приём помог выгодно выделить диванную зону. Приоритетное место здесь отдано уютному раскладному дивану с большим спальным местом. Обивка приятная на ощупь — это ткань светло-серого оттенка, кроме других достоинств, её очень легко чистить. Обилие декоративных подушек помогает освежить сдержанный характер интерьера и привносит игру фактур и цвета.

Нас очень впечатлила история семьи — бабушка в 59 лет встала на лыжи, и это превратилось для неё в серьёзное увлечение. Семья нам досталась очень спортивная, все вместе они часто и с удовольствием проводят время в горах. Этот факт вдохновил нас на создание барного стола в виде склона горы, предполагается, что изготавливать его будут из МДФ путём его трансформации, изгибания. Есть также вариант с использованием пластика в виде основного материала. Для зоны над столом мы придумали люстру в виде лыжной палки с «налепленными» на неё круглыми снежками-лампочками.

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Мы продумали несколько сценариев освещения — верхний свет, мягкая струящиеся подсветка 3D-панелей, подсветка барной зоны люстрой и мягкой декоративной подсветкой деревянной части потолка, торшер в зоне у камина и, собственно, сам фальшкамин со свечами тоже можно рассматривать как источник дополнительного освещения.

Есть здесь и «французская стенка» с подсветкой. С Францией у семьи связано много хорошего — все они изучают французский язык, к тому же родная сестра отца семейства живёт и работает в Париже, она успешный и талантливый музыкант. Подрастающая дочка осваивает игру на фортепьяно. Именно поэтому в нашем проекте появилась французская стенка с пианино и кирпичной кладкой, а также изречением на французском: «Мой дом — моя семья». Эта надпись имеет не только декоративную функцию, но и служит источником дополнительного освещения, потому как сделана из светодиодных трубок.

Ещё одним эффектным элементом этой комнаты стал стеллаж с фальшкамином, сделанный на заказ по авторским эскизам. Мы создали стеллаж, в основе которого — кубы из белого крашеного МДФ, расположенные ёлочкой. В центре этой конструкции и устроен фальшкамин.

Внутри камина вклеены деревянные распилы различных диаметров. Напольные свечи, рамочки с фотографиями из поездок, горячо любимые заказчиками книги и музыкальный фон из любимых мелодий — всё это и создаёт неповторимую атмосферу дома.

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