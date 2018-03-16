Картины как в музее и барокко. Как выглядят 6 самых дорогих дома Волгограда

Волгоград традиционно считается одним из самых бедных городов-миллионников России, однако и здесь можно найти коттеджи почти как у мировых знаменитостей и олигархов с шикарным ламинатом на полу, мебелью с позолотой, шкурами медведей и огромными картинами на стенах, бильярдными и даже своими прачечными.

В материале «АиФ-Волгоград» — шесть самых дорогих дома, выставленных на продажу в городе-герое.

49 миллионов

Самый дорогой дом, который на данный момент продается в Волгограде, — трехэтажный коттедж площадью 420 квадратных метров на участке в 10 соток. Это чудо расположено в Дзержинском районе на улице Пермской. Продавец отмечает, что данный коттедж не имеет аналогов в городе. В нем есть четыре спальни со своими санузлами, кабинет, кухня, столовая, бильярдная, а также котельная и даже прачечная. Кроме того, у дома есть целых две террасы — открытая и закрытая. Рядом на участке расположены постройка для прислуги, спа-зона с бассейном, баня, барбекю, лужайка с хвойниками, навес для трех автомобилей, гараж на две машины. Дом оборудован автоматическими воротами и камерами видеонаблюдения. Стоит все это хозяйство в общей сложности 49 миллионов рублей. Однако за оборудование и мебель придется дополнительно заплатить.

37 миллионов

Двухэтажный комплекс из нескольких домов похожий на резиденцию, продается в Красноармейском районе. Его площадь составляет 720 квадратных метров, стоит он на 24 сотках в СНТ «Строитель» на улице Прохладной. Владелец называет это чудо усадьбой, которая подойдет для загородной резиденции серьезной компании, медицинского центра или дома отдыха. В основном доме есть четыре спальни и гостиная. В гостевом доме есть две спальни и гостиная. В доме отдыха можно найти бассейн, джакузи, хамам, бильярд, камин. По словам владельца, затраты на строительство усадьбы составили около 70 миллионов рублей. Продает он ее в связи с переездом в столицу.

35 миллионов

Недвижимость чуть подешевле расположена в Тракторозаводском районе в знаменитом элитном санатории «Латошинка». Здесь продают целый загородный комплекс, состоящий из трех отдельно стоящих одноэтажных домов. Все они построены из экологичного клееного бруса. Площадь каждого коттеджа — 100 квадратных метра. Стоят они на 40 сотках. В комплексе есть гостиная с камином, несколько кухонь и спален. Кроме того, в нем можно найти паркинг с навесом на шесть авто, бассейн глубиной два метра и длиной десять метров, веранду и не только. Особенно поражает множество зелени вокруг домов. На фото по всему участку можно заметить газон с автоматическим поливом, живую изгородь из трехметровых туй по периметру всего участка, а также каштаны, березы, ясени. Со стороны улица возле комплекса посажены ели и кленовая аллея. Стоит все это великолепие 35 миллионов рублей. Однако за эту цену можно купить не только этот комплекс.

В Волгограде есть еще один дом, продающийся за 35 миллионов рублей. Этот трехэтажный коттедж площадью 390 квадратных метров расположен на улице Перова на семи с половиной сотках в Ворошиловском районе. Владелец дома отмечает, что тот украшен природным кирпичом ракушечником, привезенным из Пятигорска. В коттедже есть гостиная-столовая, летняя кухня, четыре спальни, два санузла с джакузи, а также мебель, которая тоже продается. Рядом стоит гараж, большая беседка со стеклянными стенами, которые летом могут сдвигаться, а также печь-мангал со столешницей из натурального камня и баня с бассейном. Кроме того, коттедж оборудован видеонаблюдением и автоматическими воротами. «Отапливается помощью компьютера, среднемесячные платёжки сопоставимы с платёжками трехкомнатной квартиры», — пишет в объявлении хозяин дома.

Отметим, что у каждой спальни есть свой уникальный дизайн. Так, в одной из них есть даже потолок, разукрашенный в стиле граффити.

30 миллионов

Этот коттедж можно даже назвать вычурным. Трехэтажный дом, выполненный в стиле, похожем на барокко, находится в Дзержинском районе на улице Знаменской. Его площадь составляет 270 квадратных метров. Расположен он на девяти сотках. Известно, что в нем есть камин, однако, чем еще может похвастаться эта элитная недвижимость, не известно. Владелец дома решил сделать объявление о ее продаже максимально лаконичным. На фотографиях видно, что в коттедже есть столовая с шикарной люстрой и стульями как в дорогом ресторане, ванна с продуманным дизайном и тоже вычурной люстрой, а также гостиная с мебелью с позолотой. В доме преобладают золотой, белый и бордовый цвета. В них выполнена вся мебель и даже стены.

20 миллионов

Еще один элитный коттедж настолько необычный и пропитанный искусством, что его запросто можно спутать с музеем — в коридорах на стенах и даже потолке висят огромные помпезные картины в золотых рамках, в спальни ведут широкие резные лестницы из дерева, на каждом углу можно заметить колонны и всевозможную декоративную лепнину. В спальнях висят вычурные портьеры и шторы с ламбрекенами.

Сколько в доме комнат, остается только догадываться, если одних только спален в нем шесть. Известно только, что площадь коттеджа составляет 600 квадратных метров. Стоит он на двух сотках и продается «очень срочно».

Добавим, что можно найти в Волгограде и роскошные квартиры, превышающие стоимость даже подобных коттеджей. Их стоимость колеблется от 15 до 25 миллионов рублей. Не известно, кто их покупает, но понятно одно, приобретают такую недвижимость редко. Например, одну из подобных квартир не могут продать уже два года. Ее площадь составляет 116 квадратных метров. Расположена она на улице Комсомольской. В квартире есть целых три комнаты. По словам владельца, в них был сделан авторский ремонт с использованием дорогих материалов. Кроме того, в комнатах стоит шикарна мебель, к примеру, — итальянский столовый гарнитур ручной работы. В комнатах также есть художественные витражные потолки Tiffany и ковровая хрустальная плитка на полу. После ремонта в квартире еще никто не жил, не пользовался новой мебелью, сантехникой и золотым смесителем в виде птичьей головы. Отметим, что раньше ее продавали за 16 миллионов, а теперь за 17,5 миллиона рублей.