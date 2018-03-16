Доминик Джокер рассказал, как справился с соседским ремонтом

Пара приобрела квартиру в доме бизнес-класса четыре года назад. Недвижимость продавалась уже с ремонтом, так что влюбленным оставалось завезти только мебель и вещи. Однако соседи сверху оказались не такими практичными, и шум от ремонтных работ изрядно мешал музыканту и его девушке.

Доминик рассказал, что стучать начинали в 6 утра, хотя это запрещено законом. «Первое время поднимался и сам делал замечания. А потом вспомнил, что внизу сидит консьерж. Теперь стало тише», — поделился музыкант.

В квартире Доминика Джокера две спальни, две гардеробные, два санузла, гостиная, совмещенная с кухней и большая лоджия, на которой музыкант и его избранница устраивают вечеринки с гостями, курят кальян и даже жарят шашлыки.