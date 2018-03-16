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Доминик Джокер рассказал, как справился с соседским ремонтом
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Доминик Джокер рассказал, как справился с соседским ремонтом 

Вести.Ru 16 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Пара приобрела квартиру в доме бизнес-класса четыре года назад. Недвижимость продавалась уже с ремонтом, так что влюбленным оставалось завезти только мебель и вещи. Однако соседи сверху оказались не такими практичными, и шум от ремонтных работ изрядно мешал музыканту и его девушке.
Доминик рассказал, что стучать начинали в 6 утра, хотя это запрещено законом. «Первое время поднимался и сам делал замечания. А потом вспомнил, что внизу сидит консьерж. Теперь стало тише», — поделился музыкант.
В квартире Доминика Джокера две спальни, две гардеробные, два санузла, гостиная, совмещенная с кухней и большая лоджия, на которой музыкант и его избранница устраивают вечеринки с гостями, курят кальян и даже жарят шашлыки.
В спальне хозяева оборудовали рабочее место, где пишут песни и сочиняют музыку. Вместе с парой живет шикарный голубоглазый кот по имени Живоглот — Катя Кокорина большая поклонница книг о Гарри Поттере, и это отразилось на имени кота.
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