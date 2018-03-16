Incanto выпустили провокационную коллекцию с кристаллами и жемчугом

Помимо украшений в виде жемчужной россыпи и настоящих кристаллов Swarovski, дизайнеры сделали сильный акцент на кружеве и приправили это дело очень яркими цветовыми комбинациями.

В основу коллекции вошли бра, кюлоты, пеньюары и пояса для чулок. Но особое место в коллекции заняли боди — тот редкий случай, когда комфорт и замысловатый дизайн не противоречат друг другу. Кстати, кроме классических кружевных бюстгальтеров, дизайнеры придумали хай-нек бра с мягкой чашкой, которые заметно моделируют форму груди, но сами остаются незамеченными.