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Incanto выпустили провокационную коллекцию с кристаллами и жемчугом
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Incanto выпустили провокационную коллекцию с кристаллами и жемчугом 

Журнал ОК! 16 марта 2018
Помимо украшений в виде жемчужной россыпи и настоящих кристаллов Swarovski, дизайнеры сделали сильный акцент на кружеве и приправили это дело очень яркими цветовыми комбинациями.
В основу коллекции вошли бра, кюлоты, пеньюары и пояса для чулок. Но особое место в коллекции заняли боди — тот редкий случай, когда комфорт и замысловатый дизайн не противоречат друг другу. Кстати, кроме классических кружевных бюстгальтеров, дизайнеры придумали хай-нек бра с мягкой чашкой, которые заметно моделируют форму груди, но сами остаются незамеченными.
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