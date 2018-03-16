11 модных вещей, которые добавят воздуха интерьеру

Главное в таком интерьере — последовательность. Подбирайте предметы светлых оттенков, лаконичной формы, тонкие, прозрачные или полупрозрачные.

1. Кресло Moon

Кресло Moon по дизайнеру Токуджина Йошиоки (Moroso) — пример безупречной формы в сочетании с цветом, если под безупречностью понимать отсутствие какого бы то ни было визуального «шума», производимого вещью. Кресло сделано из пластика и поэтому может «создавать тишину» как в доме, так и на воздухе: в патио, в саду, у бассейна. Эта модель представлена в разных цветовых вариантах, но для данного случая подходит белый.

2. Кресло, столик Allaperto Grand Hotel/Etwick

Коллекция Allaperto Grang Hotel/Etwuck (Ethimo) — коллекция outdoor-мебели, но стоит присмотреться к ней повнимательнее: она, как и кресло Moon, не только добавит в интерьер воздуха, но ещё и создаст атмосферу тишины, спокойствия, отдыха.

Оттенки голубого цвета — классический приём для «озонирования» интерьера. Правда, раньше почему-то было принято ограничиваться в основном минимумом — например, одной голубой подушкой, одной вазой. Теперь же мы предлагаем уж если не total look, то по меньше мере смелость в обращении с голубым.

Возьмём сразу диван, ткани и светильник. Мы подобрали предметы нежно-голубого цвета, чтобы они вызывали правильные ассоциации. Посмотрите сами. Чувствуете дуновение свежего ветерка?

3. Диван Floe Insel

Диван Floe Insel по дизайну Патриши Уркиолы, ткань Dufrene Wedgwood (Designers Guild, магазины Manders), потолочный светильник Charlotte (Slamp).

4. Ткань Dufrene Wedgwood

5. Потолочный светильник Charlotte

Запатентованные материалы светильника — Cristalflex, Lentiflex вместе с ячеистой структурой плафона создают ощущение лёгкости и прозрачности.

6. Светильники Compendium Plate

Можно подобрать светильники и по другому принципу. Например, плоские и тонкие, практически чистые окружности. Недаром древнегреческие философы считали круг идеальной геометрической фигурой: такой светильник комфортен для взгляда, приятно минималистичен.

7. Ширма Fragment

Компания Glas Italia выпустила полупрозрачную ширму из стекла с эффектом объемного орнамента, по-разному преломляющегося в зависимости от угла зрения. Почему бы не дополнить интерьер такой вещью, которая внесёт элемент игры?

8. Мебель для гостиной Lapis

Подберите прозрачные ткани, фарфор светлых оттенков с лёгким ненавязчивым узором и другие аксессуары — мелочей в деле наполнения интерьера «воздухом» быть не должно. При этом не всё в нём должно «летать» и «парить», можно взять и какой-то «земной» предмет мебели, например, диван Amura из коллекции Lapis, цветом и совершенством формы похожий на морскую гальку. Такая вещь в стиле эко-минимализм ничуть не противоречит идее интерьера, в котором много «воздуха».

9. Торшер Asola

10. Ткань Ototo CS 11. Тарелки, сервиз Greta