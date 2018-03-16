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10 идей и 60 примеров для освещения садового участка и придомовой территории
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10 идей и 60 примеров для освещения садового участка и придомовой территории 

Roomble.com 16 марта 2018
Фото: Roomble.com
Днём почти на любом придомовом участке приятно находиться: цветы, пышная зелень, скульптуры и красивая ограда делают своё дело. А вот ночью без продуманного освещения не обойтись! Иначе ветвистое дерево будет казаться монстром из ночного кошмара, дорогу придётся искать на ощупь, и не ровен час вы провалитесь в собственный пруд.
Грамотно расставленные светильники не только помогут избежать подобных проблем, но и станут настоящим украшением придомовой территории. Мы выбрали шесть самых популярных способов освещения участка.
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1. Подсветка растений
Для подсветки клумб и низкорослых кустарников может быть достаточно точечного освещения, а вот о деревьях и высоких кустарниках придётся позаботиться дополнительно. Подумайте, как и где лучше расположить светильники, ведь необязательно они должны находиться на земле.
Можно, например, разместить отдельный прожектор на дереве, чтобы свет попадал на ветку необычной формы. Экспериментируйте с ракурсами, ищите самые выгодные стороны вашего участка.
2. Навигационное освещение
Все дорожки в саду должны хорошо освещаться — это аксиома. Для главной дороги к дому подойдут и полноценные фонарные столбы, но гораздо уютнее точечное освещение либо короткие столбики. Они дают достаточно света, чтобы вам было удобно гулять, освещают растения вдоль дороги и украшают сад.
А ещё не забудьте про лестницы: лучше позаботиться о том, чтобы каждая ступенька светилась в темноте, будь то опять же точечное освещение или, например, светодиодная лента.
3. Освещение водоёмов
Звук льющейся воды из темноты — это довольно странно. Так что если у вас на территории есть пруд, бассейн, водопад или фонтан, хорошенько подумайте о том, как их осветить. С помощью правильно установленных светильников можно создать невероятную игру света и добиться волшебного мерцания бликов на воде. Ну и, само собой, свет убережёт вас и вашу семью от внезапного купания.
4. Световые гирлянды
Прежде всего они предназначены для украшения, особенно тех зон, где вы проводите больше всего времени. Повесьте гирлянду в беседке — и семейное чаепитие превратится в праздник. Протяните её между фонарями или деревьями — и возвращаться домой станет приятнее. Оберните вокруг ствола или столба — и получите необычный вариант декора. Огромный простор для фантазии и всегда волшебный результат!
5. Декоративные светильники
Это могут быть, например, полноценные световые инсталляции в форме животных, скульптур или просто световые фигуры — шары, конусы, полусферы. Если у вас есть дети или вам просто хочется почувствовать себя в сказке, то садовые гномы, белочки-фонарики и черепашки, светящиеся изнутри, — то, что вам нужно.
А можно пойти дальше и соорудить необычный светильник из цветной бутылки или банки и повесить на самом видном месте. Всё зависит от вашей фантазии и размеров участка.
6. Подсветка дома и других построек
Придомовой участок осветили и украсили, теперь дело и за самим домом. Ведь не может же он тёмным пятном возвышаться над садом, а свет в окнах горит не всегда. Подсветку фасадов размещают отдельными светильниками на стенах, на крыше, протягивают вдоль карниза или оставляют прожекторы на земле, направив свет на фасад.
А ещё не забудьте подсветить крыльцо, террасу или беседку, которая прилегает к дому. Ведь именно с этих зон начинается гостеприимство.
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