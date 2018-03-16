10 сумок из масс-маркета, которые выглядят не хуже люкса

Next

Сумка в стиле колор блок — идеальный вариант для этой весны. Маленькая и вместительная, она смотрится, как творение Донателлы Версаче, не меньше.

Topshop

Вместительная клетчатая сумка станет отличным дополнением к наряду в стиле casual. Мы видим ее с синими джинсами, белой рубашкой я яркими лодочками.

Zara

Миниатюрная сумка, немного напоминающая мешок, украшена золотой вышивкой. Такая подойдет для легких однотонных платьев или официальных нарядов для выхода в свет.

Massimo Dutti

Красная модель кросс-боди станет идеальным спутником на каждый день. В большую сумку вы запихнете тонну ненужного шлака, а в такую уместится только самое необходимое.

Mango

А для тех, кто придерживается правила «все свое ношу с собой», мы тоже нашли отличный вариант. Объемная сумка Mango по стилю напоминает Yeezy, но ради нее не придется потом голодать месяц.

Asos

Самым стильным девушкам, следующим последним трендами, дизайнеры сделали подарок — популярные деревянные и плетеные сумки можно купить в Mango и на сайте Asos.

Zara

Не знаешь, куда отправиться за покупками — иди в Zara. Там всегда есть все, что душе угодно (и по последним трендами). Вот там мы и нашли эту коричневую сумку необычной формы. На наш вкус, выглядит солидно!

Aldo

Четыре с половиной тысячи рублей за это чудо заплатить совсем не жалко. Нестандартный дизайн и интересные детали будут долго служить ее обладательнице.

Topshop

Пастельные оттенки сейчас в самом тренде. Поэтому вы не промахнетесь, если выберете себе сумку в одном из таких цветов. К примеру, нежно-голубая модель крос-боди от Topshop станет отличным дополнением к вашему весеннему гардеробу.

H&M А за самой большой и вместительной сумкой можно смело отправляться в H&M. Там сейчас можно найти крутую белую сумку с черно-красными ручками.