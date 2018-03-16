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10 сумок из масс-маркета, которые выглядят не хуже люкса
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10 сумок из масс-маркета, которые выглядят не хуже люкса 

SNCmedia.ru 16 марта 2018
Фото: SNCmedia.ru
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Сумка в стиле колор блок — идеальный вариант для этой весны. Маленькая и вместительная, она смотрится, как творение Донателлы Версаче, не меньше.
Topshop
Вместительная клетчатая сумка станет отличным дополнением к наряду в стиле casual. Мы видим ее с синими джинсами, белой рубашкой я яркими лодочками.
Zara
Миниатюрная сумка, немного напоминающая мешок, украшена золотой вышивкой. Такая подойдет для легких однотонных платьев или официальных нарядов для выхода в свет.
Massimo Dutti
Красная модель кросс-боди станет идеальным спутником на каждый день. В большую сумку вы запихнете тонну ненужного шлака, а в такую уместится только самое необходимое.
Mango
А для тех, кто придерживается правила «все свое ношу с собой», мы тоже нашли отличный вариант. Объемная сумка Mango по стилю напоминает Yeezy, но ради нее не придется потом голодать месяц.
Asos
Самым стильным девушкам, следующим последним трендами, дизайнеры сделали подарок — популярные деревянные и плетеные сумки можно купить в Mango и на сайте Asos.
Zara
Не знаешь, куда отправиться за покупками — иди в Zara. Там всегда есть все, что душе угодно (и по последним трендами). Вот там мы и нашли эту коричневую сумку необычной формы. На наш вкус, выглядит солидно!
Aldo
Четыре с половиной тысячи рублей за это чудо заплатить совсем не жалко. Нестандартный дизайн и интересные детали будут долго служить ее обладательнице.
Topshop
Пастельные оттенки сейчас в самом тренде. Поэтому вы не промахнетесь, если выберете себе сумку в одном из таких цветов. К примеру, нежно-голубая модель крос-боди от Topshop станет отличным дополнением к вашему весеннему гардеробу.
H&M  А за самой большой и вместительной сумкой можно смело отправляться в H&M. Там сейчас можно найти крутую белую сумку с черно-красными ручками.
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