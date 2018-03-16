Любовь в интерьере: 15 идей для создания романтической спальни

Не так давно мы уже рассуждали на тему привлечения любви в спальню и в семейную жизнь. Оказалось, что главное — это не стиль, не площадь помещения или цветовая гамма, а конкретные предметы, без которых спальня рискует превратиться просто в ещё одну комнату, а то и вовсе в кабинет.

Но самые модные бренды знают, как добавить романтики в интерьер! С их помощью мы решили напомнить вам, что за окном весна — пора любви. И если ваша спальня или ваши отношения нуждаются в обновлении, то сейчас самое время серьёзно заняться этим вопросом.

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1. Кровать с красивым изголовьем

Чтобы комнату можно было назвать спальней, достаточно одной кровати! А чтобы ощущение романтики вас не покидало, кровать должна вызывать у вас приятные эмоции на глаз и на ощупь. Так что позаботьтесь не только об удобстве и подходящем размере, но и о красивом изголовье. Отличный пример — изголовье Boudoir от Eichholtz, витиеватое, сложное и привлекающее внимание.

2. Приглушённое освещение

Постарайтесь, чтобы в спальне было несколько сценариев освещения для любой ситуации. Романтический настрой поможет создать мягкий рассеянный свет, и его источники непременно должны быть красивыми и стильными. Мерцающее сияние декоративных ламп Chatsworth от Rivièra Maison — это как раз то что нужно.

3. Красивое постельное бельё

Постельное бельё должно быть таким, чтобы вам скорее хотелось к нему прикоснуться. Но слишком яркие оттенки могут отвлечь вас от вашей второй половинки, так что подойдут приглушённые или пастельные оттенки, нежные и расслабляющие, некричащие принты и узоры и приятные на ощупь материалы. Совсем как комплект из линейки PIERRE от Svad Dondi.

4. Большое зеркало в необычной раме

В любой комнате, где есть зеркало, становится просторнее и светлее, а ещё зеркала обладают какой-то необычной притягательной силой и навевают ощущение таинственности. Не зря они вершат судьбы героев сказок! Так что большое напольное зеркало — идеальный предмет декора и лучший помощник в создании романтической обстановки. Особенно если это такое волшебное зеркало, как Louvre от Selva.

5. Декоративные подушки

Чтобы добавить постели притягательности, её нужно как следует украсить, а несколько декоративных подушек ваших любимых расцветок — самый простой способ это сделать. Не переборщите с яркостью, ведь главное в романтической спальне — это всё-таки вы двое, а не мебель и декор. Множество отличных вариантов найдётся в салонах Yves Delorme.

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6. Прекрасные цветы

Идеальный вариант — это живой букет ваших самых любимых цветов, но постоянно обновлять их не всегда есть время и возможность, к тому же многим просто жалко живые растения. Для таких случаев и существуют искусственные цветы, которые можно объединять в букеты или приобретать по одному, ставить в вазы или находить для них другие удобные места в интерьере. Очень красивые цветы мы нашли у Crate and Barrel: пионы, орхидеи, тюльпаны и даже декоративные веточки цветущей яблони или вишни.

7. Подходящая ваза

Живые или искусственные цветы вы выберете в итоге, а удобная и стильная ваза пригодится в любом случае. Чтобы не отвлекать внимание от цветов и не делать лишних ярких акцентов, выбирайте неброские расцветки, лучше поэкспериментируйте с формой, материалами и, конечно, не забывайте об общей стилистике интерьера. Вот такая элегантная ваза «Лисмор голд» от Waterford, которую можно приобрести в салонах «Шато де Вэссель», отлично впишется почти в любую обстановку.

8. Свечи и подсвечники

Мы с вами знаем, что живой огонь способен создать уют, подогреть чувства, сделать атмосферу теплее и настроить на романтический лад. Но не забывайте об эстетике: свеча должна быть не просто горящей, но и красивой, а ещё лучше, если ей в компанию достанется стильный подсвечник. Множество интересных вариантов есть в магазинах «Евродом».

9. Прикроватные коврики

Это, конечно, мелочь, но ведь именно текстиль в первую очередь делает спальню спальней, так что не пожалейте усилий на поиск подходящих ковриков. Их главная задача — обеспечить вам тепло, мягкость и уют, ну и, конечно, они должны хорошо сочетаться с прочим текстилем в комнате. Вот такой симпатичный коврик, к примеру, мы нашли у H&M Home.

10. Уютный халат

Раз уж речь зашла о текстиле, важно помнить не только о комнате, но и о самих себе. У многих из нас каждый день начинается со встречи с халатом, а заканчивается прощанием с ним же. Так почему бы не постараться, чтобы эта вещь была особенной? Кстати, парные халаты могут ещё больше сблизить вас со второй половинкой, тем более если они от MacKenzie-Childs и имеют классическую шахматную расцветку этого бренда.

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11. Тёплый плед

А этот предмет текстиля — вещь поистине необходимая и универсальная. Во-первых, это красиво, во-вторых, плед может играть роль покрывала, а в-третьих, в него так приятно будет укутаться, если вдруг станет холодно, особенно вдвоём. Так что ищите большие, удобные и не слишком колючие варианты, как, например, вот такой плед «Марианна» от Togas.

12. Шторы с правильным принтом

Очень часто именно они играют вторую по значимости роль в спальне после кровати. Тёмные тяжёлые портьеры или слишком яркие оттенки могут утомлять и не способствуют появлению романтики. Лёгкие ткани, цветочные узора, орнаменты и просто нежные оттенки придутся кстати. Обратите внимание на широкий ассортимент Manders — кажется, каждый здесь найдёт занавески или шторы себе по вкусу.

13. Изысканный декор

Декор, который не бросается в глаза, но при этом органично вписывается в обстановку, не надоедающий и поднимающий настроение. Это могут быть картины, скульптуры, статуэтки или что-то более полезное, к примеру шкатулка для драгоценностей. Кстати, красивая шкатулка иногда сама похожа на драгоценность, как «Ботаника» от Michael Aram, найти которую можно в салонах «Дом фарфора».

14. Утончённый аромат

Тот самый запах, известный только вам двоим, который поднимет настроение, расслабит, успокоит и принесёт вам радость. Это могут быть ароматические свечи, аромалампы, саше или диффузоры. Например, аромат для дома Carnation & Apricot от Fragrance life — это не только приятный запах, но и безумно красивый флакон, который не стыдно поставить на самое видное место.

15. Любимая мелодия

У вас ведь наверняка есть та самая, «ваша» песня? Даже если нет, специально подобранные для романтической обстановки мелодии помогут расслабиться, отвлечься от грустных мыслей и повседневных забот и настроиться только на любовь. Готовый сборник для такого случая найдётся у Zara Home! Там, кстати, есть подобные и для множества других ситуаций и событий.

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