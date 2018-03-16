Дизайн однокомнатной квартиры: 20 полезных идей

Прихожая

1. Зеркальные двери шкафа

Дизайн: Dmytro Aranchii

К маленькой прихожей в однушке есть одно важное требование — вмещать шкаф с одеждой. Если такой возможности нет, ее, пожалуй, стоит перепланировать. А сама прихожая будет выглядеть вдвое просторнее, если двери гардероба сделать зеркальными во всю стену и без видимых рамок.

2. Зеркальная входная дверь

Ту же проблему с восприятием крошечной прихожей решит зеркальное полотно на входной двери: оно создает ощущение длинного коридора, что полезно для общего визуального объема. В любом случае вы ничего не теряете, кроме времени на мытье зеркала.

3. Фальш-перегородка

Дизайн: TS Design

Если из прихожей вы сразу видите комнату, можно поставить вот такую фальш-стену с окном. В этом интерьере помимо зонирования и визуального барьера функция перегородки — оправдать расположение обеденного стола, который хорошо просматривается от входа.

Кухня

1. Кухня в коридоре

Дизайн: Екатерина Артюхина

Открытая кухня прямо у входа в квартиру — это американский прием в планировке компактных пространств. На самом деле — очень удобный вариант для тех, кто не слишком много готовит дома. Согласовать такую перепланировку не всегда просто, но иногда возможно.

2. Кухня в гостиной

Дизайн: Мария Дадиани

Самая распространенная перепланировка при ремонте типовой однокомнатной квартиры — снос перегородки между кухней и комнатой. Обычно кухню в интерьере объединенного пространства стремятся сделать максимально незаметной, но некоторые дизайнеры поступают наоборот и удачно играют на контрасте.

3. Кухня-невидимка

Дизайн: TS Design

Рецепт самой незаметной кухни — белые шкафы до потолка, лаконичные фасады с системой «push-to-open», шкаф со встроенной техникой, стеклянный фартук и столешница в цвет пола. А все это для того, чтобы выиграть визуальное пространство.

4. «Блочная» кухня

Дизайн: Dmytro Aranchii

Такая кухня блоками, да еще и насыщенных оттенков сама по себе станет изюминкой любой квартиры, особенно если она нестандартно расположена: не углом и не в линию. Прелесть этого приема еще и в том, что кухня перестает выглядеть кухней.

5. Мобильный столик

Дизайн: Ольга Хованская

Секрет такого чуда эргономики вот в чем: столешница, заходит на подоконник и передвигается по скрытой направляющей вдоль окон. Обратите внимание: таких столов может быть несколько, так что при случае можно спокойно усадить всех гостей, пообедать в кухне или перед телевизором в гостиной.

6. Темные стены и светлая мебель

Дизайн: Emmanuelle Cohendet

Если очень хочется темные стены, их можно организовать хотя бы в зоне кухни и оттенить белой столовой мебелью. Это выигрышный прием для маленькой типовой кухни: на контрасте мебель будет выглядеть воздушно, а пространство — больше. Только цвет для стен лучше подбирать сложный и глубокий.

Гостиная и спальня

1. Журнальный обеденный столик

Дизайн: бюро АртФорма

Если кухня совсем компактная, и вдобавок вы редко готовите и не устраиваете торжественных ужинов, обеденный стол можно и вовсе заменить большим журнальным столиком — в гостиной.

2. Акцентная стена

Лучшее решение для небольшой комнаты — скандинавский лаконичный интерьер. А чтобы не было скучно, в нем можно выделить цветом или украсить объемным декором одну стену. Такое решение позволит отвлечься от небольшого метража и слегка «отодвинуть» стену.

3. Стена с перспективой

Акцентная стена может сыграть на пользу объему комнаты, если использовать оптическую иллюзию с перспективой. Это могут быть и обои, ловко подсвеченные торшером или бра, и художественные росписи.

4. Соседство дивана и стола

Дизайн: студия DECORA

Иногда дизайн-проект однокомнатной квартиры не предполагает изоляции гостиной (и спальни, соответственно) от кухни, и от ограждений лучше отказаться — чтобы лишний раз не дробить пространство. Поэтому можно отделить гостино-спальную зону от кухонной при помощи спинки дивана, вдоль которой расположить продолговатый стол или барную стойку.

5. Диван на все случаи

Дизайн: Reiko Feng Shui Design

Современные раскладные диваны могут превращаться в большую кровать, игровую зону, несколько кресел и так далее. Теоретически можно найти диван под свои нужды и сразу решить все вопросы со спальными местами. А заодно и с декором.

6. Перегородка-шкаф

Дизайн: Марина Саркисян

Перегородка между гостиной и спальной зоной может одновременно быть и встроенным двусторонним шкафом. Со стороны гостиной открывается витрина с посудой, а со стороны спальни в нижней части перегородки встроены ящики для хранения постельного белья. Комбо!

7. Яркие стены и минимум декора

Дизайн: Максим Сильва-Вега и Дарья Батурина

Если хочется изолировать пространства, большую комнату на гостиную и спальню допустимо разделить при помощи гипсокартонной перегородки. При этом стены можно выкрасить в яркий цвет. Это освобождает от нужды тратиться на декор и перегружать им стены.

8. Стол-разделитель

Дизайн: Ольга Симагина

А здесь рабочий стол вполне справится с функцией обеденного (или наоборот), отделит зону спальни от гостиной и привлечет внимание при помощи стульев-акцентов. Подобная многофункциональность мебели — базовое правило эргономики малых пространств с одной комнатой.

9. Кровать в шкафу

Дизайн: LifeEdited Inc.

Дизайн в однокомнатной квартире чаще всего предполагает совмещение спальной и гостиной зон в комнате. И здесь есть несколько вариантов расположить мебель и зонировать пространство: один из них — использовать откидную кровать, которая днем будет убираться в шкаф.

10. Перегородка-окно

Дизайн: Lighthead design studio

В этой квартире глухая перегородка лишила бы дневного освещения половину квартиры. Поэтому дизайнеры отгородили спальню от зоны гостиной с помощью перегородки с большим застекленным окном. Берите на заметку.

11. Перегородка с ротацией

Дизайн: студия Gradiz

И еще одно классное решение — поставить перегородку, которую можно вращать вокруг своей оси. На ней же крепится телевизор, кашпо с растениями, а внутри хранятся книги. Помимо того, что перегородка совмещает функции стены и двери, она позволяет смотреть телевизор из спальни и из гостиной.