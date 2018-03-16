Дизайн однокомнатной квартиры: 20 полезных идей 

Прихожая
1. Зеркальные двери шкафа
Дизайн: Dmytro Aranchii
К маленькой прихожей в однушке есть одно важное требование — вмещать шкаф с одеждой. Если такой возможности нет, ее, пожалуй, стоит перепланировать. А сама прихожая будет выглядеть вдвое просторнее, если двери гардероба сделать зеркальными во всю стену и без видимых рамок.
2. Зеркальная входная дверь
Дизайн: Нина Фролова
Ту же проблему с восприятием крошечной прихожей решит зеркальное полотно на входной двери: оно создает ощущение длинного коридора, что полезно для общего визуального объема. В любом случае вы ничего не теряете, кроме времени на мытье зеркала.
3. Фальш-перегородка
Дизайн: TS Design
Если из прихожей вы сразу видите комнату, можно поставить вот такую фальш-стену с окном. В этом интерьере помимо зонирования и визуального барьера функция перегородки — оправдать расположение обеденного стола, который хорошо просматривается от входа.
Кухня
1. Кухня в коридоре
Дизайн: Екатерина Артюхина
Открытая кухня прямо у входа в квартиру — это американский прием в планировке компактных пространств. На самом деле — очень удобный вариант для тех, кто не слишком много готовит дома. Согласовать такую перепланировку не всегда просто, но иногда возможно.
2. Кухня в гостиной
Дизайн: Мария Дадиани
Самая распространенная перепланировка при ремонте типовой однокомнатной квартиры — снос перегородки между кухней и комнатой. Обычно кухню в интерьере объединенного пространства стремятся сделать максимально незаметной, но некоторые дизайнеры поступают наоборот и удачно играют на контрасте.
3. Кухня-невидимка
Дизайн: TS Design
Рецепт самой незаметной кухни — белые шкафы до потолка, лаконичные фасады с системой «push-to-open», шкаф со встроенной техникой, стеклянный фартук и столешница в цвет пола. А все это для того, чтобы выиграть визуальное пространство.
4. «Блочная» кухня
Дизайн: Dmytro Aranchii
Такая кухня блоками, да еще и насыщенных оттенков сама по себе станет изюминкой любой квартиры, особенно если она нестандартно расположена: не углом и не в линию. Прелесть этого приема еще и в том, что кухня перестает выглядеть кухней.
5. Мобильный столик
Дизайн: Ольга Хованская
Секрет такого чуда эргономики вот в чем: столешница, заходит на подоконник и передвигается по скрытой направляющей вдоль окон. Обратите внимание: таких столов может быть несколько, так что при случае можно спокойно усадить всех гостей, пообедать в кухне или перед телевизором в гостиной.
6. Темные стены и светлая мебель
Дизайн: Emmanuelle Cohendet
Если очень хочется темные стены, их можно организовать хотя бы в зоне кухни и оттенить белой столовой мебелью. Это выигрышный прием для маленькой типовой кухни: на контрасте мебель будет выглядеть воздушно, а пространство — больше. Только цвет для стен лучше подбирать сложный и глубокий.
Гостиная и спальня
1. Журнальный обеденный столик
Дизайн: бюро АртФорма
Если кухня совсем компактная, и вдобавок вы редко готовите и не устраиваете торжественных ужинов, обеденный стол можно и вовсе заменить большим журнальным столиком — в гостиной.
2. Акцентная стена
Дизайн: Анна Васильева
Лучшее решение для небольшой комнаты — скандинавский лаконичный интерьер. А чтобы не было скучно, в нем можно выделить цветом или украсить объемным декором одну стену. Такое решение позволит отвлечься от небольшого метража и слегка «отодвинуть» стену.
3. Стена с перспективой
Дизайн: студия дизайна Ольги Подольской
Акцентная стена может сыграть на пользу объему комнаты, если использовать оптическую иллюзию с перспективой. Это могут быть и обои, ловко подсвеченные торшером или бра, и художественные росписи.
4. Соседство дивана и стола
Дизайн: студия DECORA
Иногда дизайн-проект однокомнатной квартиры не предполагает изоляции гостиной (и спальни, соответственно) от кухни, и от ограждений лучше отказаться — чтобы лишний раз не дробить пространство. Поэтому можно отделить гостино-спальную зону от кухонной при помощи спинки дивана, вдоль которой расположить продолговатый стол или барную стойку.
5. Диван на все случаи
Дизайн: Reiko Feng Shui Design
Современные раскладные диваны могут превращаться в большую кровать, игровую зону, несколько кресел и так далее. Теоретически можно найти диван под свои нужды и сразу решить все вопросы со спальными местами. А заодно и с декором.
6. Перегородка-шкаф
Дизайн: Марина Саркисян
Перегородка между гостиной и спальной зоной может одновременно быть и встроенным двусторонним шкафом. Со стороны гостиной открывается витрина с посудой, а со стороны спальни в нижней части перегородки встроены ящики для хранения постельного белья. Комбо!
7. Яркие стены и минимум декора
Дизайн: Максим Сильва-Вега и Дарья Батурина
Если хочется изолировать пространства, большую комнату на гостиную и спальню допустимо разделить при помощи гипсокартонной перегородки. При этом стены можно выкрасить в яркий цвет. Это освобождает от нужды тратиться на декор и перегружать им стены.
8. Стол-разделитель
Дизайн: Ольга Симагина
А здесь рабочий стол вполне справится с функцией обеденного (или наоборот), отделит зону спальни от гостиной и привлечет внимание при помощи стульев-акцентов. Подобная многофункциональность мебели — базовое правило эргономики малых пространств с одной комнатой.
9. Кровать в шкафу
Дизайн: LifeEdited Inc.
Дизайн в однокомнатной квартире чаще всего предполагает совмещение спальной и гостиной зон в комнате. И здесь есть несколько вариантов расположить мебель и зонировать пространство: один из них — использовать откидную кровать, которая днем будет убираться в шкаф.
10. Перегородка-окно
Дизайн: Lighthead design studio
В этой квартире глухая перегородка лишила бы дневного освещения половину квартиры. Поэтому дизайнеры отгородили спальню от зоны гостиной с помощью перегородки с большим застекленным окном. Берите на заметку.
11. Перегородка с ротацией
Дизайн: студия Gradiz
И еще одно классное решение — поставить перегородку, которую можно вращать вокруг своей оси. На ней же крепится телевизор, кашпо с растениями, а внутри хранятся книги. Помимо того, что перегородка совмещает функции стены и двери, она позволяет смотреть телевизор из спальни и из гостиной.