Как впустить счастье в интерьер: 7 мыслей от Анны Муравиной

Если вы знаете о мире дизайна чуть больше, чем простой обыватель, то вы уже слышали имя Анны Муравиной и ещё не раз услышите. За двадцать лет работы она оформила множество совершенно разных, но одинаково потрясающих частных и общественных интерьеров, стала членом правления АДДИ, выпустила книгу «Рецепты счастливого интерьера», создала авторскую коллекцию предметов интерьера, а ещё преподаёт в формате лекций и тренингов.

Награды и достижения можно перечислять бесконечно, но общая идея такова: Анна Муравина не просто дизайнер, а один из главных в стране специалистов по интерьерам. Мы попросили Анну рассказать нам, как создать идеальный интерьер, а заодно проиллюстрировали ответы проектами. Так, чтобы каждый мог взять эти слова и идеи на вооружение.

О понимании

— Далеко не всегда российские заказчики понимают, что с помощью своего интерьера они могут стать счастливее. Окружающее пространство действительно влияет на самочувствие и настроение человека! К счастью, достаточно, чтобы это понимал дизайнер.

О цвете

Счастливый интерьер — не обязательно означает яркий. Цвет может быть любой, если он отвечает задаче создания атмосферы. Бежевый цвет сам по себе не делает автоматически интерьер скучным, как многие думают, с ним просто сложнее работать.

О том, что необходимо

Любой интерьер, вне зависимости от стиля, в моём представлении должен иметь несколько обязательных составляющих: это предметы искусства, винтаж или антиквариат, авторские предметы мебели, придуманные специально для этого интерьера, удобный матрас и качественные полы. Только тогда интерьер можно будет назвать удачным!

О том, что противопоказано

Но есть вещи, которые, по-моему, интерьер портят, и в хорошем проекте их быть просто не может и не должно. Это шкафы-купе на полозьях, сложные многоуровневые потолки с встроенным светом в жилом интерьере, напольная плитка, которая «врезается» в деревянный пол, дворцовые ламбрекены на шторах в квартирах, пластиковые растения.

О трендах

На современные тренды, как в дизайне интерьеров, так и в моде, я тоже обращаю внимание, и стараюсь использовать основные идеи в своих проектах. Мне нравится, к примеру, игра в середину двадцатого века. Использовать советую без точной стилизации эпохи, исключительно в игровой форме.

О начале работы

Дизайнеру или обычному человеку в начале работы над интерьером нужно уяснить для себя, что интерьер — это продолжение его собственной лучшей версии.

О счастье

Чтобы создать счастливый интерьер, нужно самому поймать ощущение счастья. Я больше десяти лет занимаюсь психологией, чтобы понять своих заказчиков, научиться говорить с ними на понятном языке интерьера, чтобы рассказать им счастливую сказку.

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