Как французский интерьер создали в харьковской трёшке

Владельцы квартиры просто влюблены в Париж — настолько, что при выборе интерьера для своей жизни остановились на стиле парижских квартир. Парижане чтят традиции, но им не чужды современные технологии. Поэтому за основу специалисты архитектурного бюро Materia 174 во главе с Михаилом Ильиченко взяли современную стилистику, вдохновлённую французской тщательностью и особым вниманием ко всему: как к облицовке поверхностей, так и к мельчайшим деталям, формирующим единую атмосферу.

Далеко не каждая парижская квартира отличается большой площадью, но даже в скромном жилье проявляется примечательная черта парижан: чувство меры. Особый шарм интерьеру придаёт не количество предметов мебели и разнообразие декора, а неожиданный синтез материалов, стилей. А ещё архитекторы решили использовать актуальные цветовые сочетания, так как французы всегда умело балансируют на грани моды и естества. С учётом этой особенности выбирали мебель и освещение. Каждый предмет, наполняющий интерьер этой квартиры в парижском стиле, отличается стройным изящным силуэтом, правильными пропорциями и линиями. Но посмотрим на результат.

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Михаил Ильиченко, креативный директор, архитектор архитектурного бюро Materia 174 перейти на профиль

Среди наград:

«Interium2018 на Kiff Design»: І место — проект «Непрерывное целое»;

«Интерьер Года 2017»: II место — проект «Непрерывное целое»;

«НСАУ 2017»: I место и Гран-при Морского В. — проект «Минималистическая скульптура», II место — проект «Cedar Residence»;

«INTER’YEAR 2017»: І место — проект «The Varenik»;

«Interium2017 на Kiff Design: «Лучший реализованный интерьер для публикации в зарубежной прессе» — проект «Для него», «Лучший Нереализованный проект (3D) нежилые помещения» — проект «BORA BORA travel»;

«Интерьер Года 2016»: ІІІ место — проект «Энергия гаромнии».

Кредо: Каждый проект мы трактуем как «эволюция интерьера»

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— Чтобы эта прекрасная семья мечтала не только увезти Париж с собой, но и ощущать его частичку у себя дома, мы сделали невозможное — разрушили наружную стену дома и расширили пространство (балкон стал частью жилой площади), так появилась возможность сделать большие французские окна. Мы стремились сформировать атмосферу лёгкости и элегантности, выжимая пользу из каждого квадратного метра.

Для создания характерного французского интерьера мы использовали «исторические» приёмы: лепнину на стенах, паркетную французскую ёлочку, высокие окна и двери. Гостиная, столовая, кухня объединены, по сути, в одно перспективное пространство, разделителем которого служит простенок между двумя высокими дверными проёмами. Все архитектурные вмешательства значительно улучшили естественные световые характеристики помещения, сделали его более функциональным и уютным.

Первое впечатление от интерьера — самое важное, и начинается оно с прихожей. Её мы обустроили двумя потайными шкафами. Довольно узкий коридор с пятью дверными проёмами украшает паркетная доска, которая уложена в рисунок «ёлочка», характерный для эклектичных французских интерьеров, и берущий начало в Римской империи.

Французы бережно относятся к французской и итальянской архитектурной истории. Всё, что возможно отреставрировать, восстанавливают и чтят. В современных парижских квартирах часто можно увидеть паркетные полы, которым несколько веков. Поэтому мы остановили свой выбор на натуральной паркетной доске из дуба классического оттенка, а направление укладки выбрали таким образом, чтобы визуально расширить узкий коридор. Белый плинтус из мрамора аккомпанирует светлым стенам коридора, выкрашенным в оттенок экрю, и вносит свою лепту в материальную роскошь прихожей.

Интерьерная лепнина подобна хорошо сшитому костюму. Она акцентирует внимание на достоинствах пространства — высоте и обилии естественного света. В этом интерьере мы отказались от молдингов и карнизов, а использовали барельеф. Изображения лепных элементов — завитки и гирлянды — гармонируют с деталями воздушной люстры из муранского стекла ручной работы. Созвучный рисунок и на эксклюзивных дверях, выполненных специально для этого проекта на заказ.

Строгая симметрия, иерархия благородных и утилитарных пространств, элементы помпезности — приметы изящного французского интерьера. В противовес им гостиную мы обставили мебелью современного стиля. Актуальные современные предметы фабрики Poliform — диван, стол, стулья, кресло — заслуживают особого восхищения, они уже стали современной интерьерной классикой.

Баланс светлых оттенков с акцентом на яркие детали — модный приём. Кресло и подушки горчично-лимонного оттенка оживляют гостиную. В центре, между двумя дверными проёмами, ведущими в столовую зону и кухню, — крупноформатная панель из мрамора Calacatta.

Кухня от итальянской фабрики TLK в серых фасадах органично сочетается с металлической фурнитурой. Светлая столешница отлично гармонирует с общей цветовой гаммой отделки стен белоснежным мрамором, что придаёт кухне респектабельный дух. Мы тщательно проработали расчёт модулей подвесных шкафчиков и напольных систем хранения, чтобы всё идеально вписалось в размеры помещения — от пола до потолка. Стеклянные фасады шкафчиков позволяют демонстрировать эстетичные декоративные элементы, а удлинённая столешница дарит свободу в рабочей зоне.

Во французских интерьерах всегда встретишь элементы игры, иронии, намекающие на лёгкость бытия. Представьте, как заманчиво собраться всей семьёй за этим столом для завтрака или быстрого перекуса в любое время дня и ночи, любуясь панорамой города с высоты птичьего полёта. Подвесной светильник «Птица» дизайнеров Olivier Chabaud и Jean-François Bellemère, созданный для бренда Сompagnie, создаёт атмосферу романтики в пространстве столовой зоны, примыкающей к кухне. В вечернее время свет дарит уютное настроение, а днём силуэт птички смотрится как милый декор.

Схожесть вкусов, открытость новому, доверие и, конечно же, любовь к Парижу позволили создать комфортный и стильный интерьер.

Квартира расположена в жилом комплексе премиум-класса, свободная планировка и немаленькая площадь без особых проблем помогли решить все поставленные заказчиком задачи и создать простое и гармоничное пространство. Панорамный вид на город, особенности геометрии помещения и принадлежность дома к современной архитектуре подсказали стиль. Современная классика с французским шармом.

Известно, что Людовик XIV в соответствии с придворным этикетом принимал гостей в кровати. Но сегодня спальня — будуар пары, место, максимально изолированное от посторонних глаз. Она насыщена вечерним ароматом городских огней. Здесь нет ничего лишнего — вся суета дня растаяла с закатом, оставив место только для двоих. Светильники Serge Mouille от французского дизайнера Сержа Муя выглядят как раритет, каждый в оригинальных пропорциях и скульптурной эстетике, со смыслом движения в пространстве.

То, на что смотрят при пробуждении, может повлиять на весь дальнейший день. Поэтому сиреневый оттенок шкафа, который мы выбрали, действует успокаивающе, а в сочетании с королевским синим даже терапевтично, как релаксант.

В ванной комнате мы стремились к простоте и гармонии. Очень спокойный жемчужный серый присутствует и здесь, а чёрные аксессуары ванной — полка, смесители, штанга для душа — расставляют графичные акценты, задают векторы-направления в светло-сером интерьере. Как всегда, большое внимание мы уделили освещению. Пересекающиеся световые линии на потолке — «штрихи» футуризма.

Керамическая плитка — с эффектом 3D-объёма: небольшие выступающие блоки, похожие на пиксели, продолжают тему пространства будущего. Чёрные акценты придают строгость. Но эта строгость ближе к родительской заботе: искренняя и любящая.

Детская получилась полной противоположностью остальной части интерьера: вместо светлых строгих стен здесь оттенки дерева и яркие краски. Мы сделали её общей для двоих мальчиков, но создали каждому личное пространство для отдыха и для учёбы. При этом игровая площадь у них совместная. Мы понимаем, что братская любовь начинается с общих игрушек и умения ими делиться. Здесь будет чем заняться, а чистота и гигиена окажутся на высоте.

Эта комната соответствует образу успешных, но пока юных молодых людей. Она лишена декоративности и перегруженности, очень современная и отличается изысканным подбором текстур. Места, предназначенные для учебы, а также часть детской, где отдыхают, имеет экоотделку из натурального материала, обработанного нейтральными пропитками с пыле— и грязеотталкивающими свойствами. Естественное освещение сыграло ключевую роль в зонировании детской комнаты: там, где основной поток естественного освещения, дети активны, а в менее освещённом месте детской они отдыхают.

Декоративные надписи и рисунки вдохновляют на действия, а также придают пространству модный характер. Графичные надписи над рабочим столом вдохновляют на учёбу и занятия любимыми делами. Нам удалось задействовать и стену, на которой расположены окна детской. Интегрировав оба окна в мебельную стенку-стеллаж из разноформатных полок для хранения вещей, мы усилили функциональный потенциал пространства.

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