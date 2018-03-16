Бюджетные находки: 20 необычных предметов декора с AliExpress

1. Стикер «Луна» (10 руб.)

Китайская торговая площадка славится своим богатым ассортиметном стикеров — но в данном случае речь не об обычной наклейке, а о флюорисцентной. Такая настенная «Луна» даже может выполнять функцию ночника.

2. Стикер-зеркало (176 руб.)

Ещё один необычный стикер — зеркальный. Дополнительный бонус — вы можете расположить элементы так, как хотите, и создать оригинальное зеркальное панно на стене.

3. Яркие чехлы на подушки (174 руб.)

Яркие чехлы с интересными орнаментами — отличный вариант, чтобы быстро освежить интерьер. Приятно, когда стоят они совсем недорого, даже по сравнению со многими моделями из масс-маркета.

4. Свечи в форме яблок (70 руб.)

Свечи — тот элемент декора, который никогда не будет лишним, особенно если они выглядят необычно и стильно, например, как эти, выполненные в форме яблок.

5. Искусственные цветы (39 руб.)

Если хочется создать весеннее настроение в доме без особых хлопот, выходом могут стать композиции из искусственных цветов: ухода они не требуют, а радовать глаз, например, на стеллаже вполне себе смогут долгое время.

6. Металлический постер (256 руб.)

Если ломаете голову, чем украсить пустую стену, попробуйте просто повесить постер — но не обычный, а металлический. Для холостяцкой квартиры — самое то!

7. Карта Европы (113 руб.)

А любителей винтажных решений наверняка заинтересует такая добротная имитация старинной карты Европы.

8. Крючки-зонтики (84 руб.)

Впрочем, декор не обязательно должен только радовать глаз — часто он выполняет и полезную функцию. Например, такие яркие детали в форме зонтиков могут быть и крючками, и местом для хранения мелочей. В комплект входят три штуки.

9. Коврик для ванной (255 руб.)

Другой пример — коврик для ванной с приятным дизайном, который, помимо выполнения основной функции, является ещё и украшением комнаты.

10. Прихватки (111 руб.)

Или прихватки — вроде бы незаметный предмет обихода, но пользоваться такими, с интересным оформлением, всё равно приятнее.

11. Стикер для измерения роста (242 руб.)

А вот классная и полезная вещь для детской — стикер, с помощью которого можно следить за ростом ребёнка.

12. Настенное украшение для детской (175 руб.)

В продолжение темы оформления детской комнаты — такими деревянными элементами в форме закрытых глаз можно украсить стену у колыбельки или кровати.

13. Коврик в прихожую (243 руб.)

Такой яркий коврик будет каждый раз радовать вас по возвращении домой. Идеально — для собачников.

14. Ваза в форме лампочки (139 руб.)

А вот оригинальная ваза, в которую можно поставить маленький цветок или небольшую ветку дерева. Очаровательный вариант!

15. Цветочные горшки в виде животных (270 руб.)

Любители цветов оценят и такой вариант — горшки, просто идеальные для суккулентов.

16. Подвесная ваза (116 руб.)

И ещё один вариант для заядлых цветочников — подвесная ваза, которая может выполнять и функцию горшка для растений.

17. Штора для душа (197 руб.)

На Aliexpress также достаточно нетривиальных вариантов шторок для душа. Можно, например, выбрать на классическую морскую тему или оригинальную, под дерево.

18. Будильник в виде кролика (245 руб.)

Такой милый будильник точно будет радовать с утра.

19. Рамка для фото (164 руб.)

И, наконец, классический элемент декора — рамка для фото. Как видите, всегда можно найти интересный вариант.

20. Гирлянда для фото (66 руб.)

Или выбрать ещё более нетривиальный способ для оформления фото — гирлянду, которую можно повесить на стену или у окна.