Рабочий кабинет в стиле шале: инструкция по применению

Дословно слово «chalet» переводится как «хижина пастуха». Сразу вспоминается кресло-качалка у лестницы, ведущей на второй этаж, небрежно свернутый шерстяной плед, потолок, перекрытый деревянными балками, большие окна, открывающие вид на альпийские склоны.

Одно из главных правил в шале — использование природных материалов: дерева и камня, их грамотное сочетание позволяет интерьеру выглядеть не так грубо. Еще одна отличительная особенность стиля — наличие большого камина. В квартире установить дровяной камин, выложенный из кирпича, проблематично, поэтому подойдет его имитация — электрокамины или биокамины. А поленница приумножит антуража: аромат древесины закружит в танце сосен, кедров и елей. Вокруг непроходимый лес: только я и моя отрешенность.

Чаще всего шале используется в загородных домах. Если следовать простым правилам, то воссоздать хижину пастуха можно и в современной квартире. К примеру, в рабочем кабинете.

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Цвета в стиле шале

В шале основные цвета (белый и серый) дополняются природными: терракотовым, коричневым, кремовым, бежевым. Такое сочетание уместно для отделки стен, потолка, перекрытий. Разбавляя основную палитру, зеленый, темный шоколад, бордо хорошо смотрятся в декоре и аксессуарах — на абажурах, светильниках, рамках, балках и подсвечниках.

Насыщенные сочные цвета лучше использовать в текстиле: клетчатый плед, пара узорчатых подушек, покрывало винного цвета и ковер кирпичного оттенка.

Отделка в стиле шале

Для шале характерны деревянные потолки, полы, перекрытия и балки. В отделке стен — камень или деревянные панели. Если адаптировать шале в квартире, то на полу будут доски, ламинат или плитка с имитацией камня. Для стен лучше использовать кремовую или бежевую фактурную штукатурку, дополнив ее конструкциями из светлого дерева.

Поверхности не должны быть идеально гладкими, обязательно наличие потертостей, трещин, шероховатостей — налет времени добавит интерьеру уюта.

Мебель в стиле шале

Интерьер в стиле шале подразумевает практичную и удобную мебель. Никаких наворотов, все предметы на века: стол из массива дерева, кожаный диван, кресло-реклайнер, кованые книжные полки. Лишние предметы: банкетки, диваны, большие журнальные столики — лучше оставить за бортом: рабочий кабинет создан для уединения и гостям здесь не место. Плюс есть риск превратить комнату в стиле шале в захламленный чердак.

Стоит обратить внимание на поверхность мебели: это антиквариат и искусственно состаренные вещи. Именно предметы интерьера с историей становятся душой шале.

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Что касается освещения, то оно должно быть рассеянным, неярким и точечным. Одна массивная люстра, торшер около кресла, настольная лампа на рабочем месте — ничего лишнего. В дневное время — электричество только по необходимости, вечером же кабинет от природных материалов и светлой отделки буквально зальется теплым светом.

Чтобы сохранить уют шале, важно не использовать новомодные осветительные приборы: никаких футуристичных дизайнов, белого пластика, светодиодов, металлических фурнитур. В шале задействуют: люстры в виде колеса, кованые бра, модели со свечеобразными плафонами, лаконичные светильники. Все источники света сделаны из стекла, дерева и металла.

Декор и аксессуары в стиле шале

Для оформления стен используют чучела голов оленей, косулей, лани. Совсем не обязательно крепить настоящие, можно и деревянные имитации. Декоративные тарелки из путешествий с сельскими пейзажами, панно с изображением сцен охоты и альпийскими лугами — без этого шале не шале. На тумбочке — высокая глиняная ваза с сухоцветами или горшки с живыми растениями. А так же антикварные шкатулки, подсвечники. На рабочем столе — стоит стопка книг с потрепанными кожаными переплетами: это Карел Чапек, Джек Керуак и Эрнест Хемингуэй повествуют о странниках и путешественниках, дополняя тем самым атмосферу шале.

Покрывала, шторы, подушки изготавливают из натуральных тканей: шелк, шерсть, лен. Звериные шкуры небрежно лежат на диване или около рабочего места. Без меховой накидки на рабочем кресле тоже никак — все должны знать, кто в доме охотник.

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Салон постельного убранства «Перина Перони», perina-peroni.ru, +7 (343) 302-14-06 Кому-то стиль шале кажется неуместным для города, но в этой ежедневной суете и популяризации минимализма — нотка сельского шарма как глоток свежего воздуха. Кабинет в стиле шале может стать тем самым альпийским островком, где отдыхает душа и тело от забот прошедшего дня.

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