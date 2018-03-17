Двухэтажный коттедж из клееного бруса в Подмосковье

Чтобы создать идеальный дом для большой семьи, типовой проект коттеджа из клееного бруса пришлось усовершенствовать. Архитектор Александр Петунин сделал две гостиные вместо одной со вторым светом, а дизайнер Дмитрий Шпилевой продумал многочисленные системы хранения и спроектировал мебель.

Заказчики — многодетная семья — искали дом, в котором родителям, детям, а также старшему поколению будет комфортно. Выбор пал на типовой проект, который доработали архитекторы компании «Палекс» во главе с Александром Петуниным.

Например, отказались от второго света в доме в пользу еще одной гостиной. На земельном участке есть уклон, и в нижней части цоколь получился очень высоким: в итоге, чтобы облегчить фасад, террасу вынесли на столбах. Также на участке поставили беседку и угловую баню, которые закрывают соседние дома.

В деревянном доме очень заметны изменения влажности и температуры воздуха. «Мы установили систему приточно-вытяжной вентиляции и климат-контроль. Благодаря ей воздух в дом подается очищенный, увлажненный, подогретый или охлажденный для поддержания нужной температуры», — рассказывает Александр Петунин.

Дом сделан из клееного бруса — это наложило определенные ограничения на выбор стиля и отделочных материалов. Заказчикам пришелся по душе стиль кантри с элементами прованса: стены тонировали, для потолка использовали состаренную лиственницу, на пол положили керамогранит (про «теплый пол» тоже не забыли), а в гостиной и спальнях — массивная доска.

Одна из особенностей интерьера — лестница-комод с большим количеством выдвижных ящиков и шкафом. Отдельная гардеробная только одна, для хранения личных вещей поставили шкафы, спроектированные дизайнером индивидуально для каждой комнаты.

«В оформлении я использовал природную цветовую палитру: в основе белая тонировка с сохранением фактуры дерева, а в каждой комнате свой акцент — шоколадный, зеленый, бирюзовый оттенки», — говорит Дмитрий Шпилевой.

Почти вся корпусная мебель была сделана на заказ. Вместительный кухонный гарнитур с порталом над плитой — гордость хозяйки. Обивку мягкой мебели выбирали из качественных плотных тканей, которые легко чистить (ведь в доме есть дети). Шторы на окнах стали завершающим штрихом и добавили интерьеру уюта.