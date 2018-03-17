Квартира в Стокгольме со спальным местом под потолком

Первое, на что обращаешь внимание в этой квартире площадью 40 квадратов, — внушительная высота потолков: целых 4,2 метра. Здание, в котором находится квартира, больше столетия назад строилось как фармацевтический институт. А два года назад шведская компания Oscar Properties выкупила здание и переделала его в жилой дом с вот такими стильными квартирами.

Чтобы поддержать академическое прошлое здания, дизайнеры оформили эту и другие квартиры в доме, включив в дизайн мотивы интерьеров читальных залов знаменитых библиотек, — Святой Женевы в Париже и Национальной библиотеки Швеции.

В первую очередь эта идея нашла воплощение в цветовой палитре, которая сложилась из графитовых, темно-зеленых и золотистых оттенков. Их поддержали сдержанной меблировкой, светильниками и декором с винтажными нотками.

С помощью разумно задействованных вертикалей удалось компактно разместить высокий кухонный гарнитур с рядом открытых полок, чем-то напоминающих книжные, и организовать двухуровневое пространство со спальным местом под потолком.

Сдержанный дизайн можно обнаружить и в санузле, который обставили лаконичной сантехникой Duravit и дополнили культовыми смесителями Tara, Dornbracht. За зеркальной дверцей-невидимкой у душевого ограждения удалось спрятать стиральную машину.

Лестницы — еще один прием, при помощи которого дизайнеры ввели в интерьер квартиры библиотечные мотивы. Ту, что ведет наверх, к спальному месту, вместе с ограждением выделили контрастным темным цветом, благодаря чему конструкция стала ярким акцентом в интерьере.

Другую лестницу просто повесили на стену. Она нужна не только для поддержки общей идеи интерьера, но и для того, чтобы достать что-нибудь из верхних шкафов или полок кухни. Не хватает, пожалуй, только книг — но это дело наживное.