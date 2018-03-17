Made in Russia: минималистичные аксессуары для дома GLYPH

Сегодня мы познакомим вас с классным российским брендом, чьи изделия можно купить в магазине INMYROOM. О том, как все начиналось, и планах на будущее нам рассказала основатель бренда GLYPH Катерина Копытина.

— Однажды я придумала подвесной светильник Light Bean (bean с английского — «боб»). Впервые представила его на Design Week Minsk в 2012 году. Проект быстро заметили российские и зарубежные издания.

— Мне удалось создать простой и в то же время уникальный светильник, который подходит любому интерьеру.

— Следующим продуктом стала серия подвесных кашпо Kuiper Belt (или «койперов»), придуманных в рамках проекта-выставки «Натуралист». Мы показали их в Санкт-Петербурге, а затем в Швеции — на выставке промышленного дизайна Stockholm Furniture & Light Fair.

К 2016 году стало понятно, что есть все необходимое для создания собственного бренда. Так появился GLYPH.

— Глиф — это любой символ, который имеет свое очертание, характер и смысл. Буква, руна, иероглиф — это глифы. А у нас в их роли выступают Kuiper Belt, Light Bean и другие предметы интерьера.

— Я стараюсь не придерживаться определенного стиля в своих работах. Здесь важно не «выработать почерк», а найти лучшее решение для задачи. А привлекательность получившегося объекта — это «побочный эффект» того самого решения.

— Секрет «боба» в простоте и универсальности. Он состоит из двух деталей: плафона и большой круглой лампочки, которая так органично вкручивается в патрон, что светильник и впрямь становится похожим на боб.

— Light Bean выполнены из дуба и покрыты маслом. Кашпо Kuiper Belt — из керамики.

Кстати, у Light Bean большой выбор расцветок проводов. Желтый всегда был моим любимчиком.

— В этом году мы хотим расширить линейку продуктов. Скоро представим новый светильник — на этот раз из металла.

А еще хотим запустить в продажу хрустальный светильник Moroshka, совмещающий традиционный промысел и современный дизайн. В процессе его создания на Гусевском хрустальном заводе участвовали все: директор, координатор, художник, стеклодувы, алмазчики и даже смотритель.

В магазине INMYROOM можно купить светильники и подвесные кашпо GLYPH.