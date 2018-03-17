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Коллекция с характером: Igor Gulyaev осень-зима 2018
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Коллекция с характером: Igor Gulyaev осень-зима 2018 

FashionTime 11 часов назад
Фото: FashionTime
Автор: Кристина Рытикова
Igor Gulyaev — известный российский дизайнер. Его коллекции всегда призывают быть дерзкими и уверенными в себе. Показ осень-зима 2018 по традиции прошел в рамках модного марафона Mercedes Benz Fashion Week Russia.
Igor Gulyaev демонстрирует многослойные и яркие образы. Основной цвет коллекции — бордовый — контрастирует с глубоким изумрудным. Почти все комплекты сделаны из бархата и дополнены с ярким декором.
Среди аксессуаров — крупные вместительные сумки, пояса и нашитые банты.
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