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Абдувалиева: я всегда использую в одежде элементы узбекского стиля
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Абдувалиева: я всегда использую в одежде элементы узбекского стиля 

Sputnik Таджикистан 7 часов назад
Фото: Sputnik Таджикистан
Бренд Mursak из Узбекистана представил новую коллекцию в Москве на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Абдувалиева\: узбекские девушки одеваются очень ярко
"Из наших тканей можно создать любой наряд. У меня много клиенток среди москвичек, которые носят наши «чапанчики» с джинсами, майками. Но самое главное иметь свой стиль и не перебарщивать", — сказала Нилуфар Абдувалиева Sputnik Узбекистан
Модельер отметила, что сама одевается очень скромно, но использует в одежде элементы узбекского стиля.
Подробности слушайте в нашем подкасте.
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