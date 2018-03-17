Абдувалиева: я всегда использую в одежде элементы узбекского стиля

Бренд Mursak из Узбекистана представил новую коллекцию в Москве на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

Абдувалиева\: узбекские девушки одеваются очень ярко

"Из наших тканей можно создать любой наряд. У меня много клиенток среди москвичек, которые носят наши «чапанчики» с джинсами, майками. Но самое главное иметь свой стиль и не перебарщивать", — сказала Нилуфар Абдувалиева Sputnik Узбекистан

Модельер отметила, что сама одевается очень скромно, но использует в одежде элементы узбекского стиля.

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