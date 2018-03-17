Загородный дом с двумя кухнями и бассейном

Для хозяев этого дома архитекторы уже проектировали квартиру, поэтому сложностей со взаимопониманием не возникло. Двухэтажный загородный дом с четырьмя спальнями, двумя кухнями и бассейном получился именно таким, каким его представляли заказчики — красивым, уютным и функциональным.

Архитектурное бюро «Бахарев и партнёры»

Никита и Мария Бахаревы — основатели и архитекторы бюро «Бахарев и партнёры». Оба родились в Москве и учились в МАрхИ, в 2003 году открыли собственную студию. Сегодня «Бахарев и партнёры» — это архитектурное бюро полного цикла, которое проектирует объекты, решает вопросы поставки мебели и материалов, возводит силами собственной строительной компании объекты любой сложности, работая «под ключ». В объёмном портфолио бюро можно найти и консервативные, и эклектичные объекты с продуманным декором и исключительно функциональной обстановкой.

www.baharev.ru Зонирование в основном здании организовано по классической схеме. На первом этаже — общая зона с холлом, гостиной, столовой, кухней и выходом к бассейну. На втором этаже — частная зона, включающая главную спальню, соединённую с гардеробными комнатами и санузлами, кабинет, две детские спальни (с собственными гардеробами и санузлами), учебный класс и игровую комнату. Весь цокольный этаж занимает хозяйственный блок — кладовые, прачечная, бойлерная и прочее.

Колорит интерьера определили использованные в отделке материалы — тёмный американский орех, мрамор, оникс, эбен, венге, палисандр, плитка из песчаника, серебряная поталь, бронза, хрусталь, чёрный сланец.

Графичное панно из мрамора на полу парадного холла, а также гипсовый рельеф в коридоре перед главной спальней (второй этаж), стеновые панели на лестнице и камин с дымоходом, украшенным вставкой из оникса, были спроектированы специально для этого проекта. Многие другие детали — практически все столярные изделия.

Кухня: мебель SieMatic, рабочие поверхности и пол из мрамора с кантом из плитки-мозаики.

Гостиная: сделав ставку на роскошные материалы в отделке интерьера, архитекторы пошли по этому же пути в выборе мебели и отдали предпочтение люксовым брендам, которые они часто и с удовольствием используют в своих проектах — Baker, Minotti, Promemoria, Giorgetti, Savio Fermino.

В детской спальне дочери все предметы — Savio Fermino, в спальне мальчика — Halley, Caroti.

Спальни: все предметы мебели и свет — Baker.

Санузлы: женская ванная отличается сдержанным панно из мозаики и плиткой Sicis, также использован мрамор. Сама ванна — Villeroy & Boch, гарнитур — Milldue, смеситель — Dornbracht. В мужской ванной с более лаконичным и строгим решением также использована мебель Milldue, смеситель — Dornbracht, сантехника — Villeroy & Boch, детские санузлы и гостевой санузел на втором этаже — мебель Milldue и Oasis, смесители и душевые гарнитуры — Hansgrohe и Dornbracht, сантехника — Villeroy & Boch.

Гардеробные организованы с помощью высокотехнологичных конструкций соответствующего предназначения из коллекций ведущих брендов — Mobileffe, Lema и Poliform.

В хозяйской спальне часть стен декорирована обоями De Gournay ручной работы, потолок отвечает ему серебряной поталью. Большая часть поверхности стен здесь покрыта Ralph Laurent — синего, настраивающего на расслабление цвета.

В доме преобладают краски и штукатурки, а также стеновые панели.

Основной массив пола в жилых зонах — палисандр, а мрамор — в общих. Двери итальянской фабрики Longhi, со вставками из камня, кожи, металла.

Большой чистый объём дома потребовал от архитекторов сдержанных, но убедительных декоративных приёмов, и они с интересом взялись за эту масштабную задачу. Все решения, начиная с авторских панно, мебели и заканчивая отделочными материалами, — уникальный микс роскоши, функциональности и вкуса, который гармонично оттеняет природный ландшафт за окном и богатую историю легендарного Переделкино, приютившего этот дом.

Дом планировался как резиденция для семьи с двумя детьми — сыном и дочерью. Архитекторам уже приходилось работать с этой семьёй — когда-то для них была сделана квартира. При работе над предыдущим проектом архитекторы смогли хорошо изучить предпочтения заказчиков. Поэтому визуальные решения и стилистика были изначально понятны: стиль современный, но без аскезы, с интересной отделкой и качественной мебелью ведущих брендов.

Зонирование в этом интерьере классическое, функциональное. Общие зоны первого этажа открываются парадным холлом, откуда можно попасть в гардероб, бассейн и столовую зону с прилегающими кухнями (черновой и главной), которая может быть полностью обособлена полупрозрачными раздвижными дверями; далее следует гостиная, условно поделённая на каминную часть и диванную группу, расположенную ближе к медиазоне.

На втором этаже находится малый холл (здесь можно увидеть мраморное панно Sicis) с выходами в кабинет, учебный класс, детские, главную и гостевую спальню. К хозяйской спальне примыкают две ванные и гардеробные. Мужская выполнена в чёрном мраморе, женская — в белом и чёрно-белых деталях, главной из который служит масштабное монохромное панно Sicis с флористическим мотивом. «Когда позволяют площади, мы стараемся выделить при спальнях для всех домашних не только раздельные ванные и гардеробные», — поясняет Мария Бахарева.

Интересной деталью учебного класса стала потайная дверь, она ведёт в игровую, которая организована в свободном пространстве ската крыши, — между собой все домочадцы называют её «Нарнией».

В отделке использовано большое количество фактуры и тёплых оттенков нейтральной гаммы. Основные материалы, использованные в общих зонах, это мрамор, плитка, оникс, песчаник, сланец и мозаика (в бассейне), в частных зонах это дерево — палисандр, эбен, венге, американский орех. Кроме того, использован хрусталь, лепнина, бронза, поталь, обои ручной работы.

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