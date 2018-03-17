Графика и иллюстрации: в Самаре пройдут большие дизайн — выходные

В Самару приедут ведущие специалисты в области дизайна. Здесь они проведут несколько лекций, практикумов и семинаров. Об этом сообщили в администрации города.

— Дизайн — выходные — это формат выездных дизайн-конференций и практикумов в различных регионах России. Все мероприятия бесплатные и открыты для всех желающих. Тематика и подача ориентирована на широкого слушателя. Это и дизайн в контексте города, и дизайн цифровых продуктов. Также — графический дизайн и иллюстрация, дизайн-менеджмент и промышленный дизайн, — рассказали в администрации Самары.

Дизайн — выходные пройдут 5-6 мая в отеле «Холидей Инн». Для того чтобы принять участие в лектории необходимо зарегистрироваться на сайте.