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Графика и иллюстрации: в Самаре пройдут большие дизайн — выходные
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Графика и иллюстрации: в Самаре пройдут большие дизайн — выходные 

63.ru 22 часа назад
Фото: 63.ru
В Самару приедут ведущие специалисты в области дизайна. Здесь они проведут несколько лекций, практикумов и семинаров. Об этом сообщили в администрации города.
— Дизайн — выходные — это формат выездных дизайн-конференций и практикумов в различных регионах России. Все мероприятия бесплатные и открыты для всех желающих. Тематика и подача ориентирована на широкого слушателя. Это и дизайн в контексте города, и дизайн цифровых продуктов. Также — графический дизайн и иллюстрация, дизайн-менеджмент и промышленный дизайн, — рассказали в администрации Самары.
Дизайн — выходные пройдут 5-6 мая в отеле «Холидей Инн». Для того чтобы принять участие в лектории необходимо зарегистрироваться на сайте.
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