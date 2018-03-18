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Как призвать весну в интерьер
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Как призвать весну в интерьер 

Roomble.com 4 часа назад
Фото: Roomble.com
Если вы тоже чувствуете желание обновить свой дом и себя вместе с ним, то эти советы вам точно пригодятся
Пришла весна — время, когда нам кажется, что жизнь начинается заново. Впереди только прекрасное, светлое будущее. Если вокруг себя создать уютную весеннюю обстановку, которая радует глаз и душу, то настроение улучшится само собой и улыбка не будет сходить с лица. Хотите проверить?
Возьмите на вооружение эти простые советы от знатоков — экспертов в создании правильно обстановки из «Леруа Мерлен». Опираясь на свой многолетний опыт, они точно могут рассказать, как создать нужное настроение в интерьере с помощью декора, текстиля и прочего ассортимента. Вот кто точно знает, как впустить весну в дом!

1. Достаньте яркий текстиль

Совет на все случаи жизни. Грустно вам или весело, тепло за окном или холодно, нет такой ситуации, в которой не пригодится яркий плед или подушка. Если вам до сих пор казалось, что они вам не нужны, что в интерьере они не играют никакой роли и вообще бесполезны, то советуем прямо сейчас отбросить эту мысль. И наконец, приобрести самое яркое, что сможете найти в магазине. Взрыв положительных эмоций гарантируем!

2. Впустите солнечный свет

Теперь, когда необходимость включать настольную лампу становится всё меньше, самое время обратиться к лучшему в мире источнику света — солнцу. Снимаем тяжёлые портьеры, вешаем лёгкий прозрачный тюль, убираем с подоконников всё, что можно убрать, и поддерживаем чистоту окон. Кстати, шторы, жалюзи и тому подобное можно и вовсе снять, пока вы не пропитаетесь солнышком насквозь и вам не захочется спрятаться от его палящих лучей. Но это будет в июле, не раньше.
Roomble.com
Наступила весна — пора обновлений, начало нового, и наш домашний интерьер тоже требует изменений. Для меня весеннее настроение в интерьере — это тёплые оттенки, мягкие фактуры, яркие акценты, живые цветы, всё то, что создаёт солнечное настроение и тёплые ощущения!
Как же создать в своём доме весну? В первую очередь всё зависит от стиля, в котором вы бы хотели создать настроение. Обязательно нужно отталкиваться от него. Но в любом случае отлично подойдут такие предметы, как часы, декоративные подушки, торшеры, картины, пуфы. Даже постелив ковёр, к примеру, в зоне отдыха, можно добавить интерьеру настроения.

3. Добавьте новый декор

Главный плюс любых декоративных предметов — их легко можно переставить, спрятать, заменить. Зеркало необычного дизайна, яркие рамки для фотографий, аксессуары, которые радуют глаз, приходят на помощь всегда, когда вам нужно хорошее настроение. Кстати, декоративные предметы могут быть и полезными. Например, яркий диспенсер для жидкого мыла и стаканчик для зубных щёток не только оживят ванную комнату, но и будут служить вам каждый день верой и правдой.

4. Почините всё сломанное

Специалисты по психологии, адепты личностных тренингов, декораторы, да просто знающие друзья подтвердят вам простую мысль: сломанные предметы портят ваш интерьер и ваше настроение. Если вещь можно починить — сделайте это уже, наконец. Если нельзя — расстаньтесь с ней навсегда. То же самое касается предметов, которые ещё функционируют, но совершенно вами не используются. Наверняка в мире найдётся человек, которому они пригодятся. Сделайте доброе дело, а заодно приведёте в порядок свой интерьер и свою жизнь!

5. Украсьте стены

Хороший совет по весне переклеивать обои у многих из нас вызовет приступ паники, что неудивительно. Поэтому мы не будем вас заставлять это делать, но если стены всё-таки нуждаются в обновлении, то картины, постеры и плакаты справятся с этой задачей. Замените надоевшие настенные украшения — и вы увидите, как преобразился интерьер.
Roomble.com
о, и смотрится уютно и тепло. И вы сможете вырастить именно тот цветок, о котором так мечтали. Или даже целое лимонное дерево — одна из новых модных фишек для интерьеров в этом году.
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