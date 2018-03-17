Прекрасный светлый интерьер, который мог не сложиться

Этот интерьер разрабатывался для новых помещений, пристроенных к уже существующему дому. Главная сложность в работе над внутренним оформлением заключалась в геометрии этих помещений, которую уже нельзя было поменять, и предстояло максимально полезно и эстетично вписать в неё всё необходимое. К счастью, эту сложную задачу доверили архитектору Надежде Озтюрк.

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Надежда Озтюрк, архитектор

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Окончила архитектурный факультет Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета. Ещё во время обучения в вузе начала работать в градостроительной мастерской. С 2011 года совмещает работу в мастерской с частной практикой в направлении «разработка жилых интерьеров». С 2013 года работает самостоятельно.

on-proekt.ru — Заказчики достроили часть первого этажа, не обращаясь к архитектору. Я никак не могла повлиять на геометрию помещений, их назначение и связь с существующей частью дома. Для меня непривычно чувствовать себя, по сути, декоратором, без возможности внесения предложений в функциональное планирование помещений. В новой части дома появилась вторая прихожая, вход в неё — с приватной территории участка.

Существующая часть дома выполнена в классическом стиле, в нём же было продолжено оформление новых помещений, но в чуть более лёгком варианте — в современной классике. Заказчики очень чётко знали, чего хотят, подобрали много примеров интерьеров, которые им нравились. С классикой всегда работать легко и приятно.

Из категоричных пожеланий я могу отметить требование отсутствия обоев на первом этаже, а также использование холодной цветовой гаммы. Определённым обременением было наличие существующей кухни, но мне как дизайнеру было очень легко работать.

Комната девочки — это мансарда. Очень сложное по геометрии помещение с перепадами высоты, расположенное частично на втором этаже дома, частично в мансардной части под кровлей. Комната тщательно обсуждалась с маленькой хозяйкой.

Главным её требованием было наличии мягких диванчиков в эркере у окна. За диваном расположены радиаторы, а у подоконника предусмотрена перфорация для тёплого воздуха. Рабочий стол поставили на первом этаже, под лестницей удобно расположили шкаф.

Поднимаясь на второй этаж, мы попадаем в холл, где по требованию юной хозяйки появился ещё один рабочий стол. А ещё здесь есть дверь, которая ведёт в смежную комнату брата. Далее под самой кровлей организовали спальную зону, для неё выбрали традиционные девичьи цвета, по стилистическому направлению — классику.

В зоне эркера большая высота: в пиковой точке — более семи метров. При такой высоте есть возможность размещения торжественной подвесной люстры. Из неклассических приёмов можно отметить решение организации подсветки над креплением штор в эркере.

Визуализатор: Роман Вадимович Епифанов

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